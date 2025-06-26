鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 19:52

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根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (26 日) 報導，美中近期達成稀土出口協議後，中國仍拖延出口許可核發，導致西方企業持續面臨稀土磁鐵短缺，供應鏈壓力未解，恐再度引發雙邊貿易緊張局勢。

中國拖延稀土磁鐵出口許可 西方企業短缺未解再陷供應危機(圖：REUTERS/TPG)

多家西方企業表示，儘管中國官方承諾加快許可核發，但實際情況卻是申請文件被長期擱置甚至遭駁回，部分廠商為避免生產線停擺，不惜以高價空運稀土磁鐵入廠，也有企業開始尋求無需使用強力磁鐵的替代方案。

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磁鐵出口仍受限 申請流程繁複難掌握

中國於 4 月對稀土磁鐵實施出口管制，理由是防止軍事用途擴散，實際卻嚴重干擾全球供應。美國總統川普隨後對中國產品加徵關稅，兩國關係緊繃。本月稍早，雙方談判達成協議，中國承諾放寬出口磁鐵與稀土原料的限制，換取美方鬆綁部分對中出口產品。

不過，報導指出，儘管協議已簽，中國仍僅核發少量許可，且每張新許可僅限期六個月。申請流程變得更加繁瑣，中方官員要求廠商提供最終用戶聯絡方式，甚至需揭露磁鐵如何嵌入最終產品設計，導致許多企業為避免洩漏機密，不得不留白填答，進而影響申請進度。

知情業者透露，若申請資料不全，中方通常要求從頭再來，整體流程需 45 天以上。許多企業因無法規劃後續供貨而憂心忡忡，一位美國磁鐵進口商坦言：「系統非常繁瑣，細節過多，讓人無所適從。」

西方企業急調貨應對 有廠一度停工

一些企業不惜以高成本空運稀土磁鐵，只為保持產線運轉。磁鐵供應商透露，若企業進口數量超出以往，可能還需向中國政府解釋「商業動機」，加深企業壓力。

由於中國掌握全球約九成高性能稀土磁鐵產能，這場供應鏈震盪也促使西方業者積極尋找替代材料或繞道策略，部分廠商轉向使用無需受控稀土元素的磁鐵，或改用性能較低的鐵氧體磁鐵 (Ferrite Magnets)。

業界預期管制常態化 資訊審查壓力增

雖然中國商務部周四表示，已加快審查速度並核發「一定數量」出口許可，但產業界普遍認為，磁鐵出口限制恐非暫時措施，反而將成為中方施壓美歐的重要工具。

許多公司反映，是否能順利取得出口許可，往往取決於供應商背景。與國有企業合作的客戶獲得許可的機率較高，與中小型民營磁鐵廠合作者則較為困難。

此外，德國工業聯盟近日呼籲政府與中國協商放寬出口審查機制，強調「企業需要可預期的營運環境」，不應讓行政手段成為政治籌碼。

台灣半導體散熱專家 Olive Lien 指出，不少人工智慧 (AI) 伺服器與高效能運算系統的風扇馬達近期也出現磁鐵缺料問題，部分公司被迫重新設計產品結構，以適用較弱的磁鐵類型。