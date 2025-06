川普T1手機產地標示生變 官網悄撤「美國製造」

官網移除「美國製造」字樣 轉而使用模糊表述

T1 智慧型手機本月由川普集團正式發表,售價 499 美元,機身為金色設計。發布初期,川普集團網站首頁以大字標示:「我們的『美國製造』T1 手機現已開放預購」。然而近期這句話已被刪除,改為描述 T1 具備「美國驕傲設計」(American-Proud Design),並寫道這款手機是「在美國孕育誕生」(brought to life right here in the USA)。