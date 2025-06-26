鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 20:20

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根據《CNBC》周四 (26 日) 報導，川普集團 (Trump Organization) 推出的新款金色智慧型手機 T1，原先宣稱為「美國製造」，但目前官網已悄悄移除相關字眼，僅保留模糊措辭如「美國驕傲設計」。外界質疑，在 499 美元的售價下，要在美國本土量產智慧手機難度極高，T1 實際產地恐仍在中國。

川普T1手機產地標示生變 官網悄撤「美國製造」(圖：擷取自AppleInsider)

官網移除「美國製造」字樣 轉而使用模糊表述

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T1 智慧型手機本月由川普集團正式發表，售價 499 美元，機身為金色設計。發布初期，川普集團網站首頁以大字標示：「我們的『美國製造』T1 手機現已開放預購」。然而近期這句話已被刪除，改為描述 T1 具備「美國驕傲設計」(American-Proud Design)，並寫道這款手機是「在美國孕育誕生」(brought to life right here in the USA)。

儘管如此，目前仍無明確證據顯示 T1 手機真正在美國製造。先前多位業界專家向《CNBC》指出，美國本土缺乏完整且成熟的智慧手機製造供應鏈，即使能組裝成品，仍需依賴大量海外零組件，T1 極有可能由中國代工廠製造。

針對產地爭議，川普手機發言人 Chris Walker 對《今日美國》(USA TODAY) 強調：「T1 手機的確驕傲地在美國生產。任何相反的臆測都是錯誤的。」

規格內容同步更動 專家質疑誠信

除了產地資訊，T1 的硬體規格也出現變動。根據《CNBC》觀察，川普手機最初宣稱配備 6.8 吋 AMOLED 螢幕，但目前官網已改為 6.25 吋螢幕；原本標示的 12GB 記憶體 (RAM) 規格，也已無跡可尋。對於一款尚未上市的新機而言，這類宣布後更改規格的情形極為罕見，可能引發市場與消費者對產品誠信與透明度的疑慮。

針對上述更動，截稿前川普集團尚未回應置評請求。

川普一向將推動科技業「回流美國製造」列為政策重點，近年積極擴大美國半導體產能，如今則將焦點轉向智慧手機產業。川普過去多次點名蘋果，呼籲其將 iPhone 製造鏈遷回美國本土，提升在地生產比例。