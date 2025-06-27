鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 00:50

‌



針對外界傳出美國總統川普可能提前宣布聯準會 (Fed) 主席鮑爾的繼任人選，以左右未來貨幣政策，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四 (26 日) 表示，即便川普提名所謂的「影子主席」，在正式獲得參議院確認前，都不會對利率政策產生影響。

古爾斯比：影子主席無權干預政策 Fed仍將獨立決策(圖：REUTERS/TPG)

古爾斯比在接受《CNBC》訪問時指出：「這樣的安排不會產生任何效果。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 目前的主席是鮑爾，只有現任主席的意見才會影響決策。其他人再怎麼有想法，也無法影響每六周就要進行一次投票的委員會運作。」

‌



川普近期不斷施壓 Fed 盡快降息，並表示已將鮑爾繼任人選縮小到「三、四位」人選。外媒分析，川普可能希望透過提早公布繼任者，形成政治壓力，以促使聯準會更快降息。不過目前多數官員仍傾向觀望，直到政府最終拍板關稅政策、並能明確評估其對通膨的影響後，才會進一步決定利率方向。

儘管如此，Fed 內部仍有不同聲音。監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 與理事華勒 (Christopher Waller) 皆為川普任命，近期皆表示支持最早在 7 月 29 至 30 日召開的政策會議上開始降息，主因是近期通膨數據較為溫和。

繼任人選引發市場關注 Fed 獨立性再受挑戰

《華爾街日報》(WSJ) 近期點名華勒是潛在人選之一，認為他在理事會中已有投票權，與其他官員關係熟稔，對川普而言是一位具影響力的選擇。其他被提及的可能人選還包括前聯準會理事華許 (Kevin Warsh)、白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 與財政部長貝森特 (Scott Bessent)。

不過市場對「影子主席」概念反應負面。Macquarie Group 外匯與利率策略師 Thierry Wizman 表示：「川普若意圖透過尚未上任的接班人施壓 Fed，不利於 Fed 的公信力與獨立性，也可能侵蝕美元作為全球儲備貨幣的地位。」

近期美國經濟數據喜憂參半，部分企業警告物價將上漲，但核心通膨年增僅 2.1%，低於預期；而就業市場方面，持續申請失業救濟金人數創 2021 年 11 月以來新高，顯示勞動市場略有轉弱。

另一方面，最新數據也顯示，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 經修正後萎縮幅度擴大至 0.5%，主因是個人消費下修，進一步削弱 Fed 中部分官員對延後降息的論點。