鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 19:30

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《路透》周四 (26 日) 報導，中國人工智慧 (AI) 晶片新創企業壁仞科技 (Biren Technology) 據傳完成新一輪約人民幣 15 億元 (約 2.07 億美元) 融資，並計劃最快今年 8 月向港交所申請首次公開發行(IPO)，籌備赴港上市。此舉反映中國在美國收緊高階晶片出口限制之際，加速發展本土半導體替代方案。

中國AI晶片獨角獸壁仞科技融資逾15億元 擬赴港上市(圖：REUTERS/TPG)

根據消息人士透露，本輪融資主要由與政府關係密切的機構領投，參與者包括廣東省與上海市的國家級投資基金。壁仞科技曾在 2023 年申請於中國大陸上市，但考量到境內監管日趨嚴格，對虧損企業容忍度降低，因此轉向香港市場尋求資金支持。

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知情人士表示，該公司預計在第三季提出上市申請，目前尚不清楚是否已聘請承銷顧問。此次融資前，壁仞估值約為人民幣 140 億元。

美制裁衝擊供應鏈 高階主管出走、營收尚未轉盈

壁仞科技成立於 2019 年，由前商湯科技總裁張文及曾任職高通 (QCOM-US) 與華為的焦國方共同創辦。該公司在 2022 年推出首款產品 BR100 晶片，聲稱效能可媲美輝達(NVDA-US)H100 處理器，一度引起產業關注。

然而，壁仞在 2023 年遭美國列入「實體清單」，導致無法再委由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 等先進代工廠生產晶片，對其營運造成重大衝擊。部分高階主管隨後離職，包括共同創辦人徐凌傑。根據消息人士說法，壁仞 2024 年營收約人民幣 4 億元，尚未實現獲利。