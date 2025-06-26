鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 20:10

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《華爾街日報》周四 (26 日) 報導，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 終於正式啟動旗下備受矚目的 Robotaxi 自駕計程車服務，首波試營運在美國德州奧斯汀登場。不過，這項小規模的試點反而凸顯出，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)旗下自駕車子公司 Waymo 的技術成熟度與市值評估，可能遠遠被低估。

特斯拉Robotaxi啟動 反襯Waymo估值被低估(圖：REUTERS/TPG)

特斯拉 Robotaxi 亮相 卻暴露差距

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特斯拉上周末在奧斯汀啟動 Robotaxi 服務，目前僅在小範圍地區提供接駁服務，每天營運時段為清晨 6 點至午夜。首批搭乘對象為受邀成人，搭載車輛為配備最新自駕軟體的 Model Y 休旅車。至於真正的量產車款 Cybercab，最快要到 2026 年才可能正式上路。

目前特斯拉每趟收費僅 4.20 美元，甚至可能無法支應隨車「安全監控員」的時薪成本，德州最低薪資為每小時 7.25 美元。儘管如此，自駕車業務卻被視為支撐特斯拉高達 1.1 兆美元市值的關鍵成長引擎之一。根據標普全球 (S&P Global) 統計，這一估值已超越全球前 20 大傳統車廠的總市值。

RBC 資本市場分析師 Tom Narayan 在上周報告中直言：「我們長期主張 Robotaxi 是特斯拉投資論述的核心」，該業務約占他對特斯拉整體估值的六成。

Waymo 布局領先 投資人估值看俏

反觀 Alphabet 旗下 Waymo 則大幅領先市場，目前已在包含亞特蘭大在內的 5 座城市提供 Robotaxi 服務，總車隊數量超過 1,500 輛，並計畫在明年底前透過亞利桑那州新廠擴充至一倍規模。

Waymo 去年在一輪募資中籌得 56 億美元，當時估值為 450 億美元，位列全球十大尚未上市的新創公司之一。如今在與 Uber(UBER-US) 合作下，市場看好其用戶數將快速成長。Raymond James 分析師 Josh Beck 上月將 Waymo 的「基本估值」訂在 1,500 億美元，預估未來五年平均年成長率可達 129%。

儘管 Waymo 發展迅速，特斯拉仍有機會快速追趕，因其大量在路上行駛的車隊可望透過軟體升級即時轉換為 Robotaxi。然而，特斯拉自駕系統採用成本較低的攝影機與軟體判斷，放棄更昂貴但精準度高的雷射雷達 (Lidar)，也帶來額外技術挑戰，例如在強烈日光下辨識能力受限。

特斯拉新服務引發高度矚目，大量用戶上傳實測影片至社群平台，監管機關也已介入調查部分疑似違規行為。