鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 23:30

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綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 多位官員周四 (26 日) 發表談話，對於今年秋季是否啟動降息釋出不同立場。部分官員指出，關稅對通膨的影響仍有不確定性，應繼續觀望；另有官員則認為目前通膨升勢有限，為秋季降息打開空間。

Fed官員對降息看法分歧 關稅與就業數據備受矚目(圖：REUTERS/TPG)

官員態度分歧 關稅成市場關注焦點

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舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，目前有越來越多證據顯示關稅未必會引發大規模、持續性的通膨壓力，讓她得以維持原本「今年秋季可望調降利率」的基本預期。

她指出，關稅可能產生三種情境：一是延遲但持久的通膨壓力；二是一次性的價格上漲；三是影響極小。目前她仍以第一種為主要情境，但認為第三種「越來越有可能」。

她補充，通膨數據表現溫和，Fed 會偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率在 4 月僅為 2.1%，接近央行的 2% 目標水準，加上目前貨幣政策位置適中，有利於靜觀其變。戴利表示，雖然就業市場出現降溫，但尚未看到嚴重惡化跡象，整體經濟仍處穩定階段。

巴金與古爾斯比強調謹慎 近期仍難支持降息

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 則抱持更審慎的態度。他指出，企業普遍表示有意將關稅成本轉嫁給消費者，儘管目前通膨影響仍「溫和」，但未來數月可能開始顯現價格壓力。一位零售商告訴他，4 月與 5 月實施的關稅上調，恐怕要等到 7 月與 8 月的價格才會反映出來。

巴金強調，在當前經濟仍具韌性的情況下，「我們有時間耐心觀察情勢發展，等到能見度提高後再行決策」，貿然調整利率的風險並不值得。他也指出，若企業因無法轉嫁成本而縮減利潤，可能會導致裁員，對目前的「低聘僱、低解雇」環境構成威脅。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則指出，若通膨趨勢持續下行、經濟不確定性進一步降低，Fed 才有空間啟動降息。他對近期數據表現感到「樂觀」，但仍強調需等到更多確認訊號出現，才可確保政策方向無誤。