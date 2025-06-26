輝達市值超過微軟再登頂！近90%分析師持續喊買 美銀數據顯示機構加碼空間大

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-26 18:00

‌



AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 股價周三 (25 日) 再創歷史新高，收盤上漲 4.33% 至每股 154.31 美元，市值達 3.763 兆美元，超越微軟重奪全球企業「市值王」寶座。這一里程碑標誌著輝達年內漲幅已達 15%，自 2023 年來累計漲幅更突破 240%。分析師指出，AI 領域的爆發性成長仍是推動輝達市值飆漲的核心動力。

輝達市值再登頂超過德國GDP！近90%分析師持續喊買 美銀數據顯示機構加碼空間大（圖：Shutterstock）

供應鏈數據顯示，微軟、Meta、Google 及亞馬遜四大客戶貢獻輝達逾四成的營收，印證全球科技巨頭正加速佈局 AI 基礎設施。

‌



Allspring Global Investments 聯席投資組合經理 Michael Smith 說：「我對輝達的成長信心較幾個月前大幅增強，這場 AI 軍備競賽恐將持續至 2025 甚至 2026 年。」

Smith 還強調，輝達在算力晶片領域的技術壁壘持續擴大，已經形成難以撼動的競爭優勢。

Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 在寫給客戶的研究報告中寫道：「我們的研究顯示，我們正進入生成式 AI 應用的下一波黃金浪潮，而輝達正處於這一波超出預期的強勁需求浪潮的前沿。」

Baruah 將輝達股票目標價上調至 250 美元，認為輝達憑藉 CUDA 技術生態佔據領先地位。他還說：「目前正處於 AI 需求爆發的臨界點，輝達作為核心供應商將持續受益。」

Baruah 的觀點也跟輝達執行長黃仁勳在股東大會上的表態形成呼應，後者重申 AI 基礎設施升級週期剛剛啟動，並強調市場需求遠未飽和。

財務數據方面，輝達動態本益比 31.5 倍，低於十年平均值，PEG 指標 0.9 倍，在美股七巨頭中處於最低水準。

在《彭博資訊》追蹤的分析師中，近九成給予輝達「買進」評等，當前股價較目標價均值存在 12% 上行空間。

另據美國銀行數據，儘管輝達被 74% 純多頭基金持有，但其配置比例仍落後於亞馬遜、蘋果等同業，暗示部位仍有提升空間。

不過，市場觀察家提醒潛在風險。Smith 指出，雖然短期成長動能明確，但若客戶 AI 支出出現放緩，股價波動性可能快速放大。