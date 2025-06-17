川普手機「美國製造」是假？專家：可能是中國代工的！
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周二 (17 日) 報導，美國總統川普名下企業近日宣布推出名為 T1 的新款智慧型手機，宣稱「美國製造」、定價 499 美元 (約新台幣 1.5 萬元)，並主打支援 Google(GOOGL-US) 安卓 (Android) 系統。不過多位產業專家直言，該裝置極可能由中國原始設計製造商 (ODM) 設計與生產，與川普政府推動「美國本土製造」的訴求形成對比。
宣稱美國製造 專家質疑不實
川普集團宣布的 T1 手機外觀為金色，配有 6.8 吋 AMOLED 螢幕與 5,000 萬畫素相機模組，並宣稱該手機將「在美國製造」。然而，國際資料公司 (IDC) 副總裁 Francisco Jeronimo 接受《CNBC》訪問時指出，T1 手機不太可能從零開始在美國設計，也不太可能在當地組裝或完全製造，直言：「這幾乎是不可能的事。」
市場研究機構 Counterpoint Research 也提出類似看法。分析師 Blake Przesmicki 表示：「儘管 T1 手機被宣稱是美國製造，但實際上極有可能由中國 ODM 代工。」另一位分析師 Jeff Fieldhack 也指出，美國目前缺乏足以支援智慧手機大規模生產的本地製造能力。
供應鏈仍依賴亞洲製造
即使 T1 部分工序確實在美國完成，智慧型手機製造本質上仍高度仰賴全球供應鏈。從螢幕、晶片到鏡頭模組，多數關鍵元件都來自亞洲廠商。
T1 搭載的 AMOLED 螢幕，多半由南韓三星或 LG、或中國的京東方 (000725-CN) 供應。處理器部分，考量成本因素與規格預期，業界推測 T1 可能採用台灣聯發科 (2454-TW) 晶片，若為高階規格，則有可能改用高通 (QCOM-US) 處理器，這些晶片目前幾乎都在台灣製造。
至於 T1 主打的 5,000 萬畫素鏡頭所需的影像感測晶片，目前市場由日本索尼集團 (Sony) 主導，其他零組件則可能來自中國與其他亞洲廠商。此外，記憶體方面則有機會使用美國美光 (MU-US) 技術，不過供應來源亦可能來自南韓三星等競爭對手。
與製造業政策立場矛盾
川普在任內與卸任期間，持續要求蘋果 (AAPL-US) 等大型科技公司將製造重心移回美國本土，並多次威脅對進口電子產品課徵關稅，藉此強化美國製造業競爭力。然而專家認為，在現實上，美國建立完整智慧手機生產體系需時多年，且成本將大幅上升。
IDC 副總裁 Jeronimo 直言，T1 手機即便部分在美國組裝，但終究仍須仰賴大量進口零組件。他認為這場號稱「美國製造」的手機發表，更像是一場政治姿態而非真正的產業轉型。
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