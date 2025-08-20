大陸內卷成傷 上海南僑7月首見虧損 南僑1-7月EPS 0.75元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-20 19:20

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年自結 7 月稅後純益 1202 萬元，與上月相當，年減 74.41%，單月每股純益 0.05 元，但值得注意的是，南僑在上海轉投資的上海南僑食品 7 月出現達人民幣 797.57 萬元 (新台幣 4128 萬元虧損，爲上海南僑食品 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO 以來首度出現單月虧損。

南僑董事長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

在中國大陸市場的上海南僑食品營收不振，營收也呈現下滑走勢，上海南僑食品揭露的 6 月稅後淨利只有人民幣 69.86 萬元，月減 70.34%，年減幅高達 93.73%，而最新 7 月營運則呈現達人民幣 797.57 萬元的虧損，2021 年 5 月上海食品 A 股上市掛牌以來出現首度單月虧損。

上海南僑食品的出現單月虧損，除營運成本高，不易轉嫁之外 ，同時 ，營收規模的下滑，也是造成虧損的另一重原因，上海南僑食品的虧損，也侵蝕了整個南僑集團在 7 月的獲利表現。

南僑集團自結 2025 年 1-7 月稅後純益 1.85 億元，年減 72.67%，每股純益 0.75 元。