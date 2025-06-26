川普態度大轉彎：讚澤倫斯基「很好」批普丁須停戰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-26 03:30

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《金融時報》周三 (25 日) 報導，美國總統川普在北約峰會期間會見烏克蘭總統澤倫斯基，形容對方「很好」，且對俄國態度轉趨強硬，批評普丁並承諾將與他對話以結束戰爭。

川普與澤倫斯基周三在北約峰會期間會談，討論烏克蘭局勢與停火可能性。(圖:Shutterstock)

川普呼籲普丁必須結束這場戰爭，強調目前的死傷規模是很長時間以來前所未見。當俄國領導人提議調解伊朗 - 以色列衝突時，川普拒絕並要求普丁專注協助解決俄國本身的問題。

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川普對俄烏雙方領導人的態度一直搖擺不定。

今年 2 月與澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執後，華盛頓一度暫停對基輔的軍事和情報援助。相比之下，川普起初似乎較理解普丁，多次致電對方，美方也與俄國談判團隊進行直接和平談判。

但近幾周來，川普對俄國總統的極端要求和拒絕同意停火感到越來越沮喪。據兩名在場人士透露，在北約峰會討論期間，川普稱烏克蘭局勢情況「失控」。

澤倫斯基形容與川普的會面「充實且實質」，這是自 2 月以來兩人第二次面對面會談。澤倫斯基表示，他們討論了「所有真正重要的議題」，包括「如何保護我們的人民」和「如何達成停火與真正的和平」。

川普否認雙方討論停火，但形容這場近一小時的會面「很好」。他表示過去與澤倫斯基「關係緊張」，但從這次會面感受到澤倫斯基希望戰爭結束。「我認為現在是結束它的好時機。我將與普丁對話，看看我們能否結束戰爭，」川普說。

會面之際，俄國正加速夏季攻勢，並增產飛彈和無人機。追蹤戰況的波蘭 Rochan Consulting 公司主管 Konrad Muzyka 表示，俄國今春發射的沙希德無人機數量超過戰爭期間任何時候。「6 月份他們已經發射了 4,342 架，如果保持目前速度，月底總數可能超過 5,000 架，」他說。

俄國空襲配合殘酷的地面攻勢，其部隊推進速度創去年 11 月以來最快。烏克蘭東部數個重要城市現已成為目標，由於遭受無情轟炸，這些城市幾乎變成鬼城。