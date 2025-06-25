鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 20:20

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面對中美科技戰與稀土供應戰升溫，北京當局正加強對稀土產業技術人員的控管。《華爾街日報》(WSJ)周三 (25 日) 援引知情人士消息報導，中國商務部近期要求稀土企業回報具技術專長人員的詳細名單，並限制他們出境，以防止敏感技術外洩至海外。

傳中國加強稀土技術人員控管 涉及出境限制防技術外流(圖：REUTERS/TPG)

此舉反映出中國政府正將稀土視為戰略資產的一部分，進一步收緊對關鍵資源與人才的掌控，試圖鞏固其在全球稀土產業的主導地位。

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建立專家名單、限制護照 中國嚴防技術外洩

報導指出，中國政府近日向境內多家稀土企業發出通知，要求提供公司內具關鍵技術專業的員工名單，並列出其專長領域、教育背景、研究經歷與個人資料。這些名單涵蓋上游 (稀土礦與加工) 與下游 (稀土磁鐵製造) 等各個環節。

知情人士透露，有些技術人員甚至被要求繳交護照給公司或當地政府，以防在未經授權情況下出境。這類措施過去主要針對政府機構或國有企業員工，如今已擴及民間企業。

中國目前掌握全球稀土供應的主導權，是世界最大稀土礦產開採與加工國，亦生產約九成的稀土磁鐵。這些磁鐵廣泛應用於汽車、風力發電機、無人機與軍用戰機等關鍵產業。

報導指出，中國此舉有助於掌握稀土領域關鍵人才動向，防止他們前往國外工作或洩漏敏感資料，進而削弱中國在國際競爭中的優勢。

擴大出口管制 引發全球稀土供應鏈震盪

中國去年底已祭出新規，禁止部分稀土加工技術出口，並在今年 4 月進一步建立稀土與磁材出口許可制度，收緊對全球市場的出口供應。此舉已導致部分依賴中國供應的工廠短暫停產，引發歐美業界高度關切。

在中國磁材長期價格優勢壓制下，全球其他地區的稀土產業發展受限，如今中國的管制政策反倒成為刺激美國、法國等國投入本土稀土產業的動力。

然而，報導指出，中國之外的稀土加工技術仍極度稀缺，且相關專業知識難以仿效。稀土加工涉及將多種性質相近的元素分離的複雜程序，中國在這一領域累積數十年的技術優勢與設備經驗，被普遍視為全球最佳。

這也形成顯著反差：中國早年在發展稀土產業時，曾大量依賴外國專家協助，如今卻極力防範自家技術流出。去年 9 月，中國國安部門通報一名中國公民因向境外勢力洩漏稀土儲備資訊而被判刑 11 年，並強調外國勢力試圖蒐集中國關鍵資料已構成國安風險。