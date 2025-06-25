鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 23:30

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美國總統川普周三 (25 日) 表示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期明年屆滿後，他已考慮三至四位接班人選。川普在荷蘭海牙出席北約高峰會期間舉行記者會時表示：「我心中已有三、四個人選。他很快就會下台了，這是件好事，因為我覺得他真的很糟糕。」

川普直言Fed主席鮑爾「很快下台」 稱已擬多名接班人選(圖：REUTERS/TPG)

川普並未透露具體人選，也未說明何時將正式作出任命。鮑爾現任主席任期將於 2026 年 5 月屆滿。川普本月稍早就曾表示，已在考慮接替人選，並稱將「很快」對外公布。

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知情人士透露，川普陣營內部有人主張由現任財政部長貝森特 (Scott Bessent) 接任，但有高層官員對此說法提出異議。川普也曾公開稱讚前 Fed 理事華許(Kevin Warsh)，表示他「廣受好評」。

川普再度對 Fed 施壓，要求降息，批評鮑爾「非常愚蠢」，不應堅持目前的利率水準。他主張應將政策利率下調 2.5 個百分點。Fed 上周維持利率區間在 4.25% 至 4.5% 不變，大多數官員預期 2025 年底前將降息 50 個基點。

川普長期不滿 Fed 維持高利率，認為這會推高美國政府的借貸成本。他也曾多次公開羞辱鮑爾，為其取綽號「慢郎中」(Mr.Too Late)，並反覆暗示有意撤換對方，雖有時又稱「不打算這麼做」。川普上周再度於社群媒體上提及撤換鮑爾的可能性，強調「不管如何，他的任期快到了」。

這番言論發生於鮑爾正在國會作證的期間，他日前在眾議院金融服務委員會上為 Fed 的政策辯護，並指出在了解總統經濟政策的實際影響前，不應貿然調整利率，尤其是與通膨密切相關的關稅政策。鮑爾周三繼續在參議院銀行委員會作證。