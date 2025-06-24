鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 19:30

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美國總統川普周二 (24 日) 警告以色列不要再對伊朗投擲炸彈，表示這將「嚴重違反」他稍早才宣布的以伊停火協議，並強調雙方應立即停止軍事行動。他在 Truth Social 上寫道：「不要再投擲炸彈！這會嚴重違反協議！讓你的飛行員回來，現在就回來！」

川普籲以色列停止轟炸、落實停火協議 批雙方皆違約(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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就在幾分鐘前，川普對記者坦承，儘管他相信雙方都已違反協議，他仍希望這項脆弱的停火能維持下去。他表示：「我認為雙方都有違規行為。」但當被問及停火是否即將破裂時，川普回應：「我不這麼認為。」

川普在啟程前往荷蘭海牙出席北約峰會時情緒激動，坦言：「我們面對的是兩個打了太久、太苦的國家，搞到自己都不知道自己在幹嘛，你懂嗎？」

川普於美國當地時間周二清晨宣布以伊達成停火，形容這是結束雙方 12 天戰爭的重要一步。在這場戰事中，以色列與美國針對伊朗核設施發動攻擊，引發德黑蘭的報復行動。

以色列指控伊朗在停火協議生效後仍發射飛彈，構成違反協議行為。伊朗方面則透過國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」(IRIB) 否認，稱並未攻擊以色列。川普則對以色列的反應表示不滿，認為「只是發射了一枚火箭彈」，以方的報復行動過於激烈。他說：「我對以色列出去行動這件事不高興。他們應該冷靜一點。我對伊朗也不高興。」

川普政府一名高級官員透露，這項停火協議是川普週一與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 直接通話後促成，美方副總統范斯 (JD Vance)、國務卿盧比歐(Marco Rubio) 與特使魏科夫 (Steve Witkoff) 也與伊朗進行直接與間接談判，協調協議內容。

根據該名官員說法，以色列方面同意停火，但條件是伊朗不得再發動攻擊；而伊朗政府則對此表達願意配合的態度。伊朗稍早表示已發射「最後一輪」飛彈。

這場戰爭自 6 月 13 日爆發以來，根據伊朗官方統計，已有 606 人在當地喪生；以色列則有 28 人死於伊朗的飛彈攻擊，其中 4 人於周二早上身亡。

川普於當地時間上午 9 點 10 分 (杜拜時間) 在社群平台上強調：「停火協議現已生效！請不要違反它！」