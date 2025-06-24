美國6月消費者信心意外下滑 貿易政策引經濟擔憂

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-24 23:00

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《彭博》周二 (24 日) 報導，美國 6 月消費者信心意外下滑，因民眾對經濟前景、就業市場和個人財務狀況感到擔憂，主要受川普政府貿易政策影響。

美國6月消費者信心指數下跌5.4點至93點，幾乎抵消5月漲幅的近一半。(圖:Shutterstock)

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (24 日) 公布的數據，消費者信心指數下跌 5.4 點至 93 點，這一數字低於彭博調查的所有經濟學家的預估。而路透調查的經濟學家原本預測該指數將上升至 100 點。

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衡量消費者對未來 6 個月預期的指標下跌 4.6 點至 69 點，而反映當前狀況的指標則下跌 6.4 點至 129.1 點。

美消費者信心指數 6 月意外下滑。 (圖：ZeroHedge)

關稅擔憂持續發酵

信心下滑幾乎抵消了前一個月回升幅度的近一半，凸顯民眾對美國提高進口關稅可能衝擊經濟的持續憂慮。儘管過去 3 個月通膨溫和，但部分消費者對支出變得更加謹慎。

美國經濟評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 在聲明中表示：「消費者對當前商業環境的看法比 5 月更不樂觀。他們對當前就業機會的評估連續第六個月走弱，但仍維持在正值區間，符合依然穩固的就業市場現況。」

地緣政治影響有限

美國經濟評議會調查的截止日期為 6 月 18 日，也就是以色列對伊朗目標發動一系列攻擊後 5 天。據調查，在填寫回應中提及地緣政治的比例僅略微增加。

就業市場現況分歧

認為就業機會充足的消費者比例降至 29.2%，為 4 年多來最低。認為難以找到工作的比例則略微下降。這兩者差距，也是經濟學家密切關注的就業市場指標降至 11.1 個百分點，也是 2021 年 3 月以來最低。

當前就業機會評估雖然連續走弱，但仍保持正值，反映勞動市場基本面依然穩健。

支出與收入、財務預期

預期未來 6 個月收入將上升的消費者比例減少。但同時，對個人財務的預期大致保持穩固，可能反映美國股市反彈和股票前景樂觀。

大型商品如家電和電子產品的購買條件好壞參半。購車計畫維持不變，但計畫購屋的受訪者減少。美國 5 月零售銷售連續第二個月下滑，消費者從年初關稅前的消費熱潮中收手。

利率預期攀升

預期未來一年利率將上升的消費者比例增加至 57%，為 2023 年 10 月以來最高水準。

這項調查結果可能為聯準會 (Fed) 制定貨幣政策提供重要參考。消費者信心是經濟活動的重要先行指標，通常會影響民眾的消費決策和經濟成長動能。

政策不確定性成關鍵

分析師指出，貿易政策不確定性已成為影響消費者情緒的主要因素。隨著美國持續調整貿易策略，相關政策對經濟的潛在衝擊仍是市場關注焦點。

此次信心指數下滑也反映出消費者對通膨前景的謹慎態度。雖然近期通膨數據相對溫和，但民眾對價格上漲的擔憂並未完全消散。