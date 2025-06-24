鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 20:40

‌



Uber(UBER-US)攜手 Alphabet(GOOGL-US)旗下的自駕車公司 Waymo 於周二 (24 日) 正式在美國亞特蘭大推出無人駕駛叫車服務。這是雙方繼今年 3 月在德州奧斯汀合作營運後，再度將版圖拓展至美國南方重要城市。

Waymo自駕車進駐亞特蘭大 Uber平台可預約叫車(圖：REUTERS/TPG)

用戶可透過 Uber 應用程式預約 Waymo 無人計程車，在亞特蘭大約 65 平方英里 (約 168 平方公里) 的範圍內搭乘。不過，目前服務尚未涵蓋高速公路路段與機場路線。

‌



此次投入營運的車輛為搭載 Waymo Driver 系統的全電動 Jaguar I-PACE SUV，具備全自動駕駛能力，車上不需配備安全駕駛員。Uber 表示，目前亞特蘭大已有數十輛 Waymo 無人車上線，未來車隊規模將逐步擴增至數百輛。乘車費用與 UberX、Comfort 或 Comfort Electric 等等級相同，且乘客不需支付小費。

Waymo 與 Uber 去年 9 月宣布將合作拓展至奧斯汀與亞特蘭大，並已於今年 3 月率先在奧斯汀啟動服務。此舉也讓 Waymo 搶先特斯拉 (TSLA-US) 推出自駕計程車服務。

特斯拉雖於上周末在奧斯汀小規模試營運旗下 Model Y 無人車，但目前僅限白天時段，且仍需配置一名前座人員負責安全監控。相較之下，Waymo 的無人車可在更廣泛區域內運行，並搭載光達、雷達等多重感測器，與特斯拉目前主要依賴視覺系統的策略不同。

目前，Waymo 在美國舊金山、洛杉磯、鳳凰城與奧斯汀等四大城市投入約 1,500 輛車隊，每周提供超過 25 萬趟無人駕駛接送服務。亞特蘭大是繼奧斯汀之後，第二個支援 Uber 應用程式預約叫車的城市；在其他地區，乘客則需透過 Waymo 自家應用程式「Waymo One」叫車。

雖然 Waymo 在加州與亞利桑那州部分地區已開放高速公路自駕服務，但目前僅限公司內部員工使用，尚未開放一般大眾。該公司也計劃重返紐約市，並已向當地交通局申請自動駕駛測試許可，初期車內仍會安排訓練有素的駕駛員監控。Waymo 同時預告，明年將在美國首都華盛頓啟動全自動無人計程車服務。