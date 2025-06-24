鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 20:10

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根據《彭博》周二 (24 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 近年大力推廣生成式人工智慧 (AI) 助理 Copilot，但其最大合作夥伴 OpenAI 的 ChatGPT 近來在企業市場迅速竄起，甚至直接搶走微軟現有客戶。根據知情人士透露，多家企業在導入 Copilot 後，員工實際使用的卻是 ChatGPT，讓微軟銷售團隊陷入壓力與困惑之中，這也加深了微軟與 OpenAI 之間日益複雜的競爭關係。

Copilot不夠香？微軟自家客戶偏好ChatGPT 花140億養出對手OpenAI？(圖：REUTERS/TPG)

安進、貝恩等企業轉向 ChatGPT 微軟銷售團隊措手不及

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美國製藥公司安進 (Amgen)(AMGN-US) 去年春季宣布將為 2 萬名員工導入微軟 Copilot，當時被視為微軟 AI 戰略的重要成功案例。不過僅 13 個月後，安進內部實際使用情況卻發生變化，許多員工偏好使用 OpenAI 的 ChatGPT 作為日常工作工具，協助研究與文件摘要。

安進高層指出，ChatGPT 更「好用且有趣」，雖然 Copilot 對於 Outlook 與 Teams 等 Office 應用仍是關鍵工具，但 ChatGPT 在功能與使用體驗上更受員工青睞。

類似情況也出現在貝恩策略顧問公司 (Bain & Company)、紐約人壽保險公司(New York Life) 等企業。據報導，貝恩約有 1.6 萬名員工使用 ChatGPT，僅約 2 千人使用 Copilot，主要集中在需要協助處理 Excel 等微軟軟體的工作上。貝恩技術長表示：「Copilot 正在進步，但還沒有達到 ChatGPT 的水準。」

微軟過去曾對 OpenAI 投入近 140 億美元資金與資源，雙方從密切合作轉變為在企業市場上的潛在對手。

企業決策者指出，ChatGPT 多數版本是最新的 OpenAI 模型，更新頻率也較高，許多員工在家中已習慣使用，因此進入辦公室後更傾向繼續使用熟悉的工具。相較之下，微軟需經過一連串測試與驗證流程，才會將 OpenAI 模型更新整合進自家產品，導致 Copilot 常常「慢半拍」。

ChatGPT 企業用戶突破 300 萬 OpenAI 祭出新定價與折扣搶市

OpenAI 近期表示，其企業版 ChatGPT 用戶已突破 300 萬人，較幾個月前成長逾五成。為搶攻市場，OpenAI 也採取更具彈性的收費模式，改以「依使用量計費」，對企業用戶更具吸引力。據報導，若企業願意購買 OpenAI 旗下其他 AI 產品，也可享有額外折扣。

雖然 Copilot 每位使用者每月收費 30 美元，相較 ChatGPT Enterprise 高達 60 美元看似更具價格優勢，但 OpenAI 的新方案可能拉近雙方差距，並促進採用意願。

微軟雖面臨挑戰，仍在持續擴大市占。內部簡報指出，包含巴克萊銀行 (BCS-US)、埃森哲(Accenture)(ACN-US) 和福斯汽車 (Volkswagen) 在內，多家大型企業已有超過 10 萬名員工採用 Copilot。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在會中強調，目前成績值得肯定，但最終目標是讓數億用戶使用微軟旗下 AI 應用。