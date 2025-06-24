鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 00:30

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周一 (23 日) 撰文指出，美國總統川普近日再度對聯準會 (Fed) 施加強烈壓力，要求大幅降息到 1% 至 2%，引發外界憂慮央行獨立性正面臨威脅。Fed 主席鮑爾將於本周二 (25 日) 赴國會作證，屆時國會議員的態度將成為檢視央行能否抵抗政治干預的關鍵指標。

川普連番施壓下 鮑爾赴國會作證能否守住Fed獨立性？(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾兩難：降息恐損公信 不降將遭砲轟

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面對川普公開要求降息，Fed 陷入左右為難的情境：若配合總統要求大幅調降政策利率，恐導致市場認為 Fed 屈服政治壓力、削弱其控制通膨的公信力；但若堅持按兵不動，萬一經濟轉弱，川普陣營恐趁勢批評 Fed 拖累經濟成長。

目前政策利率維持在 4.25% 至 4.5%，川普希望將其降到 1% 至 2%，以降低日益沉重的聯邦債務利息支出。川普上周五甚至在社群媒體發文痛批鮑爾為「蠢蛋」，並再度暗示考慮將其解職。

鮑爾則強調決策依據經濟數據與獨立判斷，表示：「我們要的就是一個穩健的美國經濟。」

鴿派聲音出現 白宮施壓漸見成效？

儘管大多數 Fed 官員仍維持觀望立場，但近期已有部分由川普任命的理事釋出降息訊號。理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，若通膨持續受控，她將支持在 7 月會議上啟動降息，以避免就業市場進一步疲弱。

另一理事華勒 (Christopher Waller) 也在接受《CNBC》專訪時表示，擔憂就業轉弱風險，認為 7 月降息值得考慮。外界分析，川普的壓力戰術可能已在 Fed 內部產生影響。

另有消息指出，川普或將提早宣布鮑爾繼任人選，藉由「影子主席」方式動搖市場對現任主席的信任，以左右政策預期。分析認為，此舉將使央行未來領導人陷入兩難：若附和川普恐被批為政治打手，若力挺 Fed 又可能失去提名機會。

拆解 Fed 獨立性 川普模式恐成未來常態

歷史上總統施壓央行並非罕見，但多半在私下進行。川普的作法則更加公開、頻繁與激烈。歷任總統多會顧及央行獨立性的原則，但川普已展現出前所未見的干預強度。

專書作者史賓戴爾 (Mark Spindel) 指出：「歷任總統對 Fed 施壓很常見，但川普的方式不一樣。他的攻擊更惡毒、更持久、也更公開。」