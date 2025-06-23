鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-23 23:10

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美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (23 日) 表示，若通膨壓力持續受控，她將支持 Fed 最早在 7 月底的下次利率決策會議上啟動降息。她同時呼籲重新檢視銀行資本與槓桿比率規則，認為當前制度對公債市場產生不良影響。

Fed鴿聲再起！理事鮑曼挺7月降息：就看通膨表現(圖：REUTERS/TPG)

在利率政策方面，鮑曼指出，美國經濟當前顯示出成長放緩與就業市場轉弱的跡象，而通膨也似乎正持續邁向 Fed 的 2% 目標。她認為，若通膨壓力維持受控，就應「儘早於下次會議開始降息，將利率調回更接近中性水準，以維持健康的就業市場」。

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鮑曼補充，儘管川普政府上路的新一輪關稅措施引發通膨疑慮，但目前數據顯示，其對價格的影響「可能比預期更小、更延後」。這是因為許多企業已提前進貨，降低了進口稅對成本的立即影響。

她強調：「貿易與關稅談判的進展，已讓經濟環境變得顯著不那麼具風險。」不過，她也提醒，隨著家庭支出與就業市場出現疲態，對 Fed 實現「充分就業」的目標而言，風險可能開始升高。

Fed 上周維持基準利率在 4.25% 至 4.5% 區間不變，並強調需觀察通膨與經濟變化再做決策。市場預期 7 月會議啟動降息的機率僅約 23%，但 9 月降息的可能性高達 78%。

此外，鮑曼也指出，Fed 過去制定的一些監管規則，已出現「未曾預料的副作用」，例如限制了銀行附屬券商在 29 兆美元美國公債市場的交易空間，可能削弱金融市場的流動性。

她特別點名「補充槓桿率」(SLR) 制度需重新檢視，並透露 7 月 22 日將舉辦研討會，討論銀行資本制度改革方向。據《彭博》報導，美國監管機構本周可能發布一項擬議變更，計劃調整槓桿比率本身，而非將公債等資產排除在計算範圍之外。