鉅亨網編譯段智恆 2025-06-23 20:40

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特斯拉 (TSLA-US) 備受矚目的無人計程車 (Robo-Taxi) 服務於日前正式在美國德州奧斯汀啟動，執行長馬斯克親自發文祝賀公司內部的人工智慧 (AI) 軟體與晶片設計團隊成功完成這項計畫。受消息激勵，特斯拉股價周一 (23 日) 盤前走揚，投資人正評估這是否是利多出盡的時刻，還是股價進一步上攻的催化劑。

特斯拉無人計程車德州上路 難逃「利多出盡」宿命？(圖：REUTERS/TPG)

周一盤前交易中，特斯拉股價上漲 1.01%，來到每股 325.40 美元；標普 500 指數期貨上漲 0.1%，道瓊指數期貨則持平。儘管市場預期濃厚，實際上這場無人計程車的啟動仍屬小規模，僅在奧斯汀市區內約 10 平方英里 (約 26 平方公里) 的範圍內運行，參與者為特斯拉挑選的意見領袖，且車上仍有一位安全員坐在前座監控。

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古根漢分析師 Ronald Jewsikow 指出，周日 (22 日) 特斯拉的運行狀況可說是「無波無瀾」，而這對於技術落地而言是件好事。他觀察社群中流出的影片表示，這些自駕行程的表現「幾乎毫無瑕疵」。不過他對特斯拉股票仍維持「賣出」(Sell) 評等，認為目前估值過高，目標價為每股 175 美元。

事實上，自從去年 10 月特斯拉舉辦無人計程車發表會並宣布將於 2025 年啟動自駕車計程服務以來，特斯拉股價已大漲逾 35%。市場對其 AI 自駕技術的預期極高，樂觀人士甚至認為這可能創造出價值數兆美元的新產業。不過，許多分析師認為這些利多早已反映在股價之中。

瑞銀 (UBS) 分析師 Joseph Spak 便指出，這次上線的消息「已充分反映在股價中」，他雖將特斯拉目標價自每股 190 美元上調至每股 215 美元，但仍維持「賣出」評等，理由同樣是估值過高。

此外，特斯拉在美國國內仍面臨監管挑戰。德州近期通過一項新法，將於 9 月 1 日起要求自駕車服務須取得許可證。這項法規將是特斯拉後續推廣業務時須面對的新障礙。

儘管如此，這次啟動具有象徵意義，代表特斯拉已正式接受付費乘客搭乘自駕車服務，成為極少數達到這項技術與商業里程碑的企業之一。

技術分析師 Katie Stockton 近期則表示，特斯拉股價短期內在每股 300 美元附近有支撐，若出現「利多出盡」的反應可能跌回此價位；相對地，上方 370 至 380 美元為初步壓力區，若市場反應正面，股價可能挑戰此區間。