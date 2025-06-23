鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-23 22:40

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美國 6 月企業活動持續擴張，標普全球 (S&P Global) 周一 (23 日) 公布的初值調查顯示，製造與服務業表現皆優於預期，但原物料與成品價格大幅上升，引發市場對下半年通膨升溫的憂慮，聯準會 (Fed) 恐因此延後降息計畫。

美國6月PMI續揚但成本壓力升溫 Fed降息前景添變數(圖：REUTERS/TPG)

製造業景氣穩健 就業成長帶動產能

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標普全球公布的 6 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 初值持平於 52.0，為 2023 年 2 月以來最高，優於市場預期的 51.0。這代表製造業持續擴張，並因庫存建立與內需復甦而增加人力聘僱，工廠就業成長創下一年來新高。

美 6 月製造業 PMI 初值創 2023 年 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，儘管出口需求下滑，但美國國內需求轉強，促使企業提高產能配置。不過他也警告，近期擴產與庫存回補主要受通膨預期與關稅影響，這股動能恐在未來幾個月內消退。

成本壓力急升 製造商將關稅轉嫁消費者

6 月製造業投入成本指數從 5 月的 64.6 大幅升至 70.0，創 2022 年 7 月以來新高。超過六成製造商表示成本上升與川普政府加徵的進口關稅有關，過半受訪者也坦言因此提高售價。

6 月製造業投入成本指數從 5 月的 64.6 大幅升至 70.0，創 2022 年 7 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

服務業方面，價格壓力同樣明顯。儘管服務業投入與銷售價格的漲幅略低於 5 月，但仍受到關稅、燃料、工資與融資成本影響。整體而言，商品與服務的價格指數皆處於歷史高位，使企業難以吸收成本壓力，只能轉嫁予消費端。

不過，標普全球指出，服務業的投入成本與售價漲幅較 5 月已有所緩和，反映出市場競爭加劇，在一定程度上壓抑了企業的漲價空間，對通膨上行形成些微抑制力。

景氣仍擴張 但不確定性升高

6 月綜合 PMI 初值微幅下滑至 52.8，略低於 5 月的 53.0，但仍顯示私部門經濟活動持續成長。新訂單略減至 52.3，反映內需支撐力道尚可，但出口疲軟與地緣政治風險仍為拖累。

威廉森表示，美國經濟在第二季末依然呈現成長態勢，但由於近兩個月通膨壓力明顯升高，Fed 勢必更為謹慎。他指出：「這些數據加強了市場預期──Fed 短期內將維持利率不變，持續觀察通膨走勢與經濟韌性。」

美國經濟在第二季末依然呈現成長態勢，但由於近兩個月通膨壓力明顯升高，Fed 勢必更為謹慎。(圖：ZeroHedge)

他並警告，若中東緊張局勢導致油價持續攀升，可能加劇整體通膨壓力，限制 Fed 在短期內採取寬鬆政策的空間。