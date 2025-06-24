鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 02:31

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為避免再度遭歐盟開罰，蘋果 (AAPL-US) 正在與歐盟展開最後關頭的談判，可能願意針對 App Store 政策做出讓步，調整違反《數位市場法》(DMA) 的部分條款。根據英國《金融時報》(FT) 報導，蘋果與歐盟執委會正就「引導條款」(Steering Provisions) 等議題展開協商，該條款過去曾禁止 App 開發者引導用戶使用 App Store 以外的付款方式或優惠方案。

傳蘋果與歐盟談判App Store改革 避免高額罰款(圖：REUTERS/TPG)

先前歐盟指控蘋果未依《數位市場法》要求開放 App 內第三方付款選項，對其祭出 5.7 億美元罰款，並要求 60 天內完成調整改正。這項最後期限即將於 6 月 26 日屆滿，若蘋果仍未達到要求，歐盟可能動用更多監管手段，進一步祭出最高可達全球日營收 5% 的罰款。以蘋果 2024-2025 會計年度營收估算，每日 5% 的罰款相當於約 5,500 萬美元。

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不過，歐盟日前曾表示，可能不會在期限一到立即開罰，而是會先進行分析、再向蘋果通報評估結果。有熟悉談判進程的消息人士指出，目前蘋果正與歐盟討論提出具體讓步內容，包括重新檢視具爭議的核心技術費 (Core Technology Fee) 制度。該費用是蘋果針對選擇非 App Store 上架或使用替代支付管道的開發者所收取的費用，也是外界批評的焦點之一。

儘管歐盟執委會尚未公開說明雙方談判的具體範圍，但發言人表示，若蘋果仍未遵守 DMA 規範，歐盟將保留使用所有監管工具的權利，包含連續罰款。