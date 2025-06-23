川普喊話「開鑽吧寶貝」 警告高油價正中敵人下懷

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-23 22:08

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《CNBC》周一 (23 日) 報導，美國總統川普周一要求「所有人」都需要「壓低油價」，否則將讓敵人得利。

美國總統川普周一說，所有人都需要壓低油價，否則將讓敵人得利。(圖:Reuters/TPG)

川普在其社群媒體平台 Truth Social 上發文表示：「所有人，壓低油價。我在看著！你們這樣做正中敵人下懷。別這麼做！」

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川普發文後，美國原油下跌 75 美分或 1.02%，至每桶 73.09 美元。全球基準布蘭特原油下跌 73 美分或 0.95%，至每桶 76.28 美元。

川普周一透過社群媒體要求壓低油價，警告高油價將讓敵人得利。(圖: Truth Social)

他並向能源部喊話：「開鑽吧，寶貝，開鑽！！！我是說現在就開鑽！！！」

值得注意的是，美國的石油生產決策是由私人公司根據市場動態做出的。能源部本身並不鑽探石油。

川普此番發言是在他周末決定轟炸伊朗關鍵核設施後發出，這項決定讓全世界擔心這個伊斯蘭共和國可能會針對中東地區的能源供應進行報復。

目前尚不清楚川普在貼文中具體針對哪些對象，不過他很可能是在對美國石油業者喊話。一些石油公司今年稍早曾警告，在川普關稅政策和 OPEC + 增產導致油價跌至多年低點後，他們可能必須削減產量。