鉅亨網編譯段智恆 2025-06-23 19:50

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根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (23 日) 報導，丹麥藥廠諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 公布旗下新一代減重藥物 Amycretin 的初步臨床試驗結果，顯示其效果優於現有的明星藥物 Wegovy，平均可幫助患者減去超過 24% 的體重，顯著高於 Wegovy 的約 17%。該藥物計畫於明年初進入後期試驗。

減肥界革命！諾和諾德火力全開 新藥Amycretin比Wegovy還強(圖：REUTERS/TPG)

Amycretin 是一種結合兩種荷爾蒙作用的療法，除了模擬 Wegovy 所使用的腸泌素 (GLP-1) 以抑制食慾、延遲胃排空並控制血糖外，還加入了胰臟荷爾蒙 Amylin，進一步強化食慾調節機制。該療法以每周一次注射或每日口服方式進行，副作用主要為胃腸道不適，與其他減重藥物相似，整體耐受性良好。

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試驗結果指出，接受每週最高劑量 60 毫克注射的患者，在 36 周內平均減重 24.3%；服用口服劑型的患者則在 12 周內減重最多 13.1%。今年稍早發布的數據亦顯示，20 毫克劑量下，36 周可達 22% 減重幅度。

該研究已刊登於醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)，並於上周末在美國糖尿病學會 (ADA) 年會上發表。諾和諾德表示，將於 2026 年初啟動新藥的第三期試驗。

為了因應美國市場競爭壓力，諾和諾德積極開發新一代減重藥物，以對抗禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 推出的 Zepbound 與仿製藥衝擊。近期試驗結果表現不一，加上美國價格下行的憂慮，也影響市場信心，導致該公司上月撤換執行長。

此外，諾和諾德亦公布另一款候選藥物 CagriSema 的完整試驗結果，顯示其安全性與 Wegovy 相當，副作用以短暫且輕至中度的胃腸道反應為主，退組率偏低。該藥物將 Wegovy 成分與實驗性藥物 Cagrilintide 結合，後者同樣模擬 Amylin 荷爾蒙。

不過，去年底公開的初步試驗數據未如預期，造成市值瞬間蒸發近千億美元。當時試驗顯示，未患有第二型糖尿病的過重或肥胖受試者在 68 周後平均減重 22.7%，未達公司預期的 25%。

另外，該公司此次也發表了使用更高劑量 Wegovy 的試驗結果，顯示非糖尿病肥胖患者平均可減重 21%，其中約三分之一的人體重減輕幅度達 25%。該試驗使用 7.2 毫克劑量，比目前市售劑量高出近三倍，但安全性與耐受性仍符合現有標準。