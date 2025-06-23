鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-23 18:00

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以色列對伊朗發動空襲後，全球金融市場呈現出複雜且引人深思的反應。石油價格一週內飆升 11%，然而，美國股市卻出乎意料地平靜，標普 500 指數僅下跌 1.3%，這使得選擇權交易員面臨前所未有的兩難困境：如果賣出波動性，一旦出現波動性事件可能導致重大損失，如果買入波動性，則需持續支付溢價，回報不確定。

買賣波動都怕賠！以伊衝突讓交易員頭殼抱著燒。(圖:shutterstock)

美國總統川普於 21 日在其社群媒體「真實社交」上發文，宣稱美國已對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施完成襲擊，並強調「伊朗的福爾多（核設施）已不存在」。這一表態無疑加劇了中東地區的緊張氛圍，但美股市場的反應卻相對溫和，這讓許多分析師感到不解。

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瑞銀全球財富管理策略師 Anthi Tsouvali 評論：「市場會有反應，但股市的反應可能仍然溫和。投資者還必須考慮油價上漲對通膨的影響。」這暗示了儘管股市表面平靜，但油價飆升所帶來的潛在通膨壓力，仍是投資者不可忽視的隱憂。

在當前環境下，期權市場的波動性交易正經歷獨特挑戰。一方面，儘管隱含波動率已較兩個月前的高點大幅下降，但期權權利金卻並不便宜。彭博數據顯示，截至上週五，芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 相對於標普 500 實際波動率處於 4 月以來的最高水平，這表明選擇權的價格仍然偏高。

投資公司 IUR Capital 創辦人兼董事總經理 Gareth Ryan 指出：「當前賣出波動性存在顯著風險，一旦出現波動性事件可能導致重大損失；而買入波動性則需持續支付溢價，回報不確定。」這種矛盾使得選擇權交易員在風險與回報之間難以抉擇。

同時，選擇權市場對地緣政治「頭條新聞」風險的敏感度有所下降。早些時候，4 月 2 日宣布的關稅政策曾引發「伽瑪衝擊」，使部分波動性結構獲利豐厚。然而，如今類似事件的獲利潛力已大幅減弱。市場走勢顯示，交易者對 7 月 9 日「關稅大限」（對等關稅暫停實施 90 天期限的結束日期）的反應趨於謹慎，這反映出投資者對政策不確定性的疲勞感。

摩根大通策略師指出，在川普多次政策轉向後，投資者已出現疲勞情緒，7 月 9 日的關稅截止日期可能被推遲，這將製造進一步不確定性並使得堅定交易變得困難。這種疲勞感導致市場情緒趨於謹慎，並影響了交易策略。

選擇權市場數據顯示，交易已開始轉向近期到期合約。標普 500 選擇權成交量自 5 月以來下降，零日到期合約佔比達到新高 59%。這表明投資者更傾向於短期交易，以規避長期不確定性風險。

有跡象表明，股票交易員的擔憂加劇。Cboe VVIX 指數（衡量 VIX 波動性的指標）也升至過去一年區間的高端，顯示市場對極端波動的對沖需求增加。這進一步印證了市場內部對潛在風險的擔憂。

在這種複雜的市場環境下，跨資產交易也成為熱點。美國石油基金相對於 SPDR 標普 500 ETF 的隱含波動率升至 2020 年疫情初期以來的最高水平，這促使銀行在石油和股票之間進行更多二元混合交易。

美銀 EMEA 股票衍生性商品銷售與結構化業務負責人 Alexandre Isaaz 表示：「在這樣的地緣政治和宏觀環境下，混合型產品成為一種自然的工具，近期圍繞石油主題的活動通過方向性和波動性交易與股票（和外匯）進行對沖。」