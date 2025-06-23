鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-23 20:20

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綜合外媒周一 (23 日) 最新調查顯示，歐元區 6 月民間經濟活動幾乎停滯，綜合採購經理人指數 (PMI) 初值維持在 50.2，僅勉強站穩擴張與萎縮的分界點，凸顯服務與製造業疲弱，加上地緣衝突與美國貿易政策的不確定性，令企業難以展望未來。

歐元區6月PMI顯示經濟原地踏步 ECB恐再面臨降息壓力(圖：REUTERS/TPG)

服務業疲弱回升、製造業仍處萎縮區間

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由標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 共同編製的初值數據顯示，歐元區 6 月綜合 PMI 初值為 50.2，與 5 月持平，略低於經濟學家預期的 50.5。服務業 PMI 初值微幅回升至 50，顯示略有好轉，但製造業 PMI 初值則連續第 36 個月維持在萎縮水準 49.4，未見反彈跡象。

漢堡商銀首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「歐元區經濟正努力尋求動能，過去半年來成長極為微弱。」

分國觀察，德國受惠於製造業新訂單顯著回升，整體活動重返擴張區間；但法國則持續低迷，製造與服務同步疲弱，已連續 9 個月處於收縮狀態，成為區域經濟的拖累。

整體而言，企業對新業務的需求連續第 13 個月下滑，不過降幅趨緩。新訂單指數初值自 49.0 微升至 49.7，顯示需求依舊不足。儘管如此，服務業企業信心有所改善，未來展望指數初值升至 4 個月高點 57.9。

美關稅與戰爭陰影籠罩 ECB 政策進退兩難

本月的 PMI 調查時點落在 6 月 12 日至 19 日，尚未反映美國上周末對伊朗發動空襲的影響。分析師指出，美國總統川普推動「對等關稅」政策將於 7 月 9 日重新生效，加上俄烏戰爭與中東衝突持續，讓歐洲企業陷入政策不確定性之中。

根據《彭博》經濟學家分析，儘管近期貿易緊張暫時趨緩，但預料美國關稅壓力仍將迫使歐洲央行 (ECB) 於 9 月再次降息，前提是油價能夠維持穩定。

通膨方面，歐元區 5 月通膨已回落至 ECB 設定的 2% 目標以下，令 ECB 本月第八度降息。然而，多位決策官員暗示寬鬆周期或將告一段落，市場普遍預期 7 月利率會議將按兵不動。