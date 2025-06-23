鉅亨網編譯段智恆 2025-06-23 19:24

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《路透》周一 (23 日) 報導，美國國務院一位高級官員指出，中國人工智慧 (AI) 公司深度求索 (DeepSeek) 正協助中國軍方與情報單位，並試圖透過東南亞的空殼公司，取得受美國限制出口的高階晶片。這些行為引發美方對其是否違反出口管制規定的嚴重關切。

美官員揭DeepSeek與中共軍情單位合作 涉東南亞空殼公司取晶片(圖：REUTERS/TPG)

被指與中國軍方合作並分享數據

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DeepSeek 位於中國杭州，今年 1 月因聲稱其 AI 推理模型已達甚至超越美國主流水準而聲名大噪。然而，美方官員警告，該公司不僅提供開放原始碼模型，還「主動且可能持續支援中國軍事與情報作戰」。

這位官員表示，DeepSeek 不僅在用戶資料與數據統計方面配合中國政府，還被列入解放軍與相關軍工單位的逾 150 份採購紀錄中，顯示其曾向解放軍研究機構提供技術服務。儘管中國法律本就要求企業須配合政府提供資料，但美方認為 DeepSeek 的合作程度已超過法律要求，恐對全球數千萬使用者隱私造成衝擊。

美國國會議員也曾指出，DeepSeek 的隱私條款顯示其透過中國移動等中國國企的基礎設施，將美國用戶資料回傳中國。對此，DeepSeek 並未回應置評請求。

試圖繞過管制 取得受限晶片

自 2022 年起，美國以國安為由禁止出口輝達 (NVDA-US)H100 晶片至中國，但美方指出，DeepSeek 擁有「大量」該型號晶片，並透過東南亞空殼公司試圖繞過出口管制。該官員表示，DeepSeek 也試圖使用東南亞資料中心遠端存取美國晶片。

不過，官員未說明 DeepSeek 是否已成功取得這些晶片。根據消息人士透露，DeepSeek 擁有部分 H100 晶片，但數量遠低於該公司先前對外宣稱的 5 萬枚。輝達則回應表示，他們的審查結果顯示 DeepSeek 所使用的是符合規範的 H800 晶片，非遭禁出口的 H100。

此外，新加坡政府今年 2 月曾起訴三人涉嫌詐欺，與輝達晶片流向 DeepSeek 有關，並引起馬來西亞當局關注，正調查當地是否有中國企業在訓練大型語言模型時非法使用輝達晶片。

尚未列入美國黑名單 後續制裁尚未明朗

目前 DeepSeek 並未被列入美國商務部實體清單，也未被正式指控發展大規模殺傷性武器。儘管如此，美國政府已公開表態，不支持違反出口規定或涉及中國軍工系統的企業。