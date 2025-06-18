鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-18 22:30

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綜合外媒周三 (18 日) 報導，在以色列與伊朗衝突升高之際，中東戰略要道荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 傳出潛在封鎖訊號，引發能源市場高度警戒。投行摩根大通預警，若海運遭干擾，布蘭特原油價格恐飆上每桶 120 至 30 美元；與此同時，波斯灣與紅海一帶的油輪戰爭風險保險費也迅速上揚，為原油與液化天然氣 (LNG) 全球運輸帶來不確定性。

荷莫茲海峽恐面臨封鎖？油價、油輪保費飆升拉響全球警報(圖：REUTERS/TPG)

伊朗前官員放話「需經批准才能通過」 恐示意封鎖行動將啟動

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荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約占全球海運石油總量 30%、LNG 出口 20%。該區地勢狹窄、最窄處僅 21 英里 (約 33 公里)，一旦遭遇封鎖，全球能源供應將遭重創。

(圖：ZeroHedge)

最新一波緊張情勢來自伊朗前經濟部長 Ehsan Khandouzi 在社群平台 X 上的一段貼文。他聲稱：「從明天開始，100 天內，未經伊朗批准，任何油輪與 LNG 貨船不得通行荷莫茲海峽。」雖然這項發言尚未獲官方確認，但其身分與時機都引發外界推測，恐反映伊朗政權內部更強硬的聲音。

Khandouzi 進一步表示：「若該政策能及時實施，將是決定性策略；若延遲執行，就要承受更多戰火。」這段話被解讀為伊朗可能將「經濟安全結合」視為回應以美壓力的手段之一。

(圖：ZeroHedge)

與此同時，伊朗革命衛隊 (IRGC) 近期在海域頻繁活動，加上過去幾天荷莫茲海峽一帶出現大規模 GPS 干擾，也為地區緊張再添實質風險。本週二清晨，原油油輪「Front Eagle」撞上「Adalynn」號，引發火災與環境災難疑慮，凸顯航行危險程度正逐步升高。

油輪保險費跳升 船東風險成本急劇上揚

在地緣政治升溫與海域安全惡化下，油輪與貨船的戰爭風險保險費迅速上漲。根據全球最大保險經紀商達信集團 (Marsh McLennan) 旗下主管 Marcus Baker 表示，目前進入波斯灣的保費已從船舶價值的 0.125% 攀升至 0.2%，相當於一艘超級油輪新增約 7.5 萬美元的支出。

Baker 指出，紅海與以色列港口航線的保費漲幅更劇烈，尤其進入以色列的船隻，保險費已從 0.2% 暴增至 0.7%。此外，報價有效時間也從 48 小時縮短為 24 小時，反映市場波動性明顯升高。

儘管部分船東可能因無理賠記錄享有折扣，但整體市場保險成本壓力確實增加，也將反映在全球能源與物流運價之中。

小摩上修油價預測 市場關注美國是否介入

摩根大通分析師指出，若荷莫茲海峽遭封鎖，將直接「掐住」全球能源動脈，使原油價格從目前約 76 美元大幅跳升至 120 至 130 美元區間，並可能在短期內觸發全球供應鏈恐慌。