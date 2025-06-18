鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 19:50

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《彭博》周三 (18 日) 報導，在以色列對伊朗發動數十年來最猛烈的攻擊之際，德黑蘭市民面對爆炸聲響、物價飆升與領導階層疲弱的現實，紛紛撤離首都，陷入對未來深沉的恐懼與憤怒。

「每天都像最後一天」德黑蘭居民逃離首都 以軍空襲爆炸陰影揮之不去(圖：REUTERS/TPG)

逃離首都 面對未知的戰火未來

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35 歲的 Neda 回憶，戰火蔓延的第一刻是鄰居驚恐敲門提醒爆炸聲響。她立刻用膠帶封住窗戶、防止破碎，再打包應急背包，與數以千計的德黑蘭人一同上高速公路，尋找遠離可能遭以軍轟炸目標的避難地。

「最可怕的是不確定感，這場衝突會持續一週還是八年？我們是不是要每天用臨時方式過日子？」她透過社群平台在德黑蘭北郊傳達不安。

過去五天，以色列對伊朗發動自 1980 年兩伊戰爭以來最嚴重的軍事行動。在這個千萬人口的首都，許多人意識到生活恐難回復原狀，尤其是經濟崩壞與政治權力日益削弱下的伊朗政權。

怒火轉向以色列領袖 人民盼變革卻懼外敵

根據《彭博》聯繫到的多位德黑蘭居民意見，多數認為現政權雖不致立即垮台，但將遭受嚴重打擊。儘管 Neda 本身對伊朗當局並無好感，但目前她的怒氣集中在以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 身上。

「我無法代表所有人，但就我周遭的人來說，大家都跟我一樣，每聽他講話，就感到怒火中燒，我對他的憎恨越來越深。」

尼坦雅胡宣稱攻擊目標是伊斯蘭共和國體制，而不僅是核設施，並呼籲伊朗人民藉此推翻壓迫的統治者。根據伊朗政府統計，目前已有 224 人喪生，多數為平民。

不過有分析指出，若最高領袖哈米尼遭攻擊或去世，可能促使年輕、立場更激進的官員接掌權力，反而令伊朗更具對抗性，也可能激起民族主義情緒。

經濟崩壞邊緣 社會不滿情緒瀕臨臨界點

除了戰火與政治危機，經濟重創更是壓垮人民的最後稻草。根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，伊朗目前通膨率已高達 43%，而根據西方情報評估，戰爭若持續，通膨恐飆升至 80% 以上，導致社會動盪並威脅政權穩定。

現階段，伊朗需要每桶 163 美元的油價才能平衡預算，遠高於目前 75 美元的水準，凸顯對石油收入的極度依賴。近日以來，伊朗里亞爾在黑市兌美元匯價已貶值逾一成。

55 歲財務主管 Nazanine 則說，她對以色列與伊朗政府的仇恨「一樣深」，「我對兩邊都感到厭煩。」

Nazanine 住在德黑蘭北部富人區，該區已數度遭以軍空襲。她的住家正對面為哈米尼重要幕僚 Shamkhani 的住宅，如今已成廢墟。據官方媒體報導，Shamkhani 雖然倖存，但傷勢不明。