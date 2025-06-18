鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 20:20

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根據《CNBC》周三 (18 日) 報導，面對美國總統川普對友邦與對手一視同仁的關稅攻勢，越來越多企業選擇透過「關稅設計」(Tariff Engineering) 重新設計產品細節，藉由改變材料、尺寸或結構，合法避開高關稅項目。這項策略並不新穎，甚至可追溯至 19 世紀，但如今隨著關稅全面上調，再度受到高度關注。

美國企業重啟「關稅設計」術 藉產品改造避高額進口稅(圖：REUTERS/TPG)

設計改變稅則分類 企業靈活操作避稅空間

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「如果你的外套被歸類為風衣或雨衣，你會介意嗎？」對消費者來說或許無關痛癢，但對企業而言，正確的分類可能代表數以百萬計的稅負差異。許多製造商正在利用商品分類的灰色地帶進行規劃。

所謂「關稅設計」，指的是企業在產品開發階段就調整材料成分、商品結構，藉此改變商品進口時所屬的「協調制度稅號」(HTS code)，以適用較低的稅率。例如，部分廠商會將鋁與鋼混入終端商品中，避免落入被課徵 50% 關稅的類別。

芝加哥律師 David Forgue 指出，在美方於 6 月再度提高鋼鋁產品關稅後，原本為避稅而設計的產品成分也跟著撤除，「過去是把鋼鋁綁進商品裡，現在又把它們拆出來另行報關。」

實務案例曝光 從糖衣戰術到鞋底貼毛毯

早在 1882 年，就有進口商為了避開淺色糖的高關稅，特意將糖包裹上糖蜜。美國最高法院當時裁定，只要商品真實申報並接受海關檢查，就不構成詐欺，為關稅設計打開合法大門。

如今這種「巧妙的設計」已成策略核心。例如，美國知名服飾品牌 Columbia 曾在女用上衣腰部加上小拉鍊口袋，以便商品被歸類為外套、而非內搭衣，成功避開較高關稅。

另一例是 Converse 將經典 All Star 鞋款鞋底貼上絨布，使其被認定為拖鞋而非運動鞋，節省大量關稅。甚至美國知名的「Snuggie 毛毯衣」也透過官司成功爭取以「毯子」而非「衣服」分類，大幅減少關稅負擔。

即使是飾品類商品，也有精巧操作空間。有律師分享，某廠商在胸針背面鑲嵌人工寶石（鋯石），成功使其轉為「珠寶飾品」分類，避開高達 14% 的節慶用品關稅。

合法與違規一線之隔 審慎設計避免被認定為詐欺

儘管「關稅設計」在法律上可行，但企業須小心拿捏，否則可能面臨詐欺或錯誤分類的指控。福特汽車 (F-US) 曾長期將 Transit Connect 廂型車以「乘用車」名義進口，再拆除後排座椅轉賣為貨車，以此規避 25% 貨車關稅，但遭美國司法部認定「從未打算作為載人車使用」，屬違規行為。

關鍵在於：進口商品必須在「商業實體」的層面上合理存在。若產品本質未變，即使包裝或設計稍作調整，也可能遭海關否決。

為確保操作合規，美國海關設有「預先裁定申請」制度，允許企業在進口前提交申請，取得官方認定的商品分類。但也有企業擔心一旦申請結果不利，將無法再「低調操作」，因此選擇不走官方程序。