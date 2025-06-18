鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 00:00

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美國聯準會 (Fed) 周二 (17 日) 公布數據顯示，美國 5 月工業生產較上月減少 0.2%，為近三個月來第二度下滑。其中電力產出下滑成為主要拖累，而製造業雖有微幅反彈，但整體表現仍顯疲弱，突顯當前需求環境仍受多重因素壓抑，包括關稅不確定性與經濟前景混沌。

美國5月工業生產意外下滑0.2% 3個月內再度萎縮(圖：REUTERS/TPG)

美國 5 月工業生產較上月減少 0.2%，為近三個月來第二度下滑。(圖：ZeroHedge)

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根據報告，製造業產出微增 0.1%，主因汽車與航太設備生產回升，汽車與零件生產單月勁揚 4.9%，為近一年來最大增幅，彌補前月的跌勢。不過，扣除汽車項目後，其他機械設備、金屬加工等產業產出續呈下滑，反映整體製造業需求仍未明顯回升。航太與其他運輸設備產出上升 1.1%，但非金屬礦物、機械與金屬製品等皆下跌逾 1%。

根據報告，製造業產出微增 0.1%，主因汽車與航太設備生產回升，汽車與零件生產單月勁揚 4.9%，為近一年來最大增幅，彌補前月的跌勢。(圖：ZeroHedge)

非耐久財領域則表現疲弱，食品、石化、印刷與菸酒等領域多數走跌，使非耐久財製造業整體下滑 0.2%。而反映消費趨勢的消費品產出亦連續三個月下降，能源相關消費品下跌尤為明顯，單月減幅達 3.2%。

產能利用率回落 關稅政策為製造業前景投下變數

報告也顯示，美國整體產能利用率自前月的 77.7% 降至 77.4%，製造業產能利用率則維持在 76.7%，雙雙低於歷史平均水準。這顯示在多項政策與經濟不確定性壓力下，企業仍保守因應生產擴張。

報告也顯示，美國整體產能利用率自前月的 77.7% 降至 77.4%，製造業產能利用率則維持在 76.7%，雙雙低於歷史平均水準。(圖：ZeroHedge)

外界普遍關注川普政府不斷調整的關稅政策對製造業構成的影響。近期包括汽車與零件、鋼鋁產品等項目稅率再次調高，進一步擾亂企業採購與投資規劃。儘管川普主張關稅有助於重振美國產業基礎，經濟學家普遍認為短期內難以顯現正面成效，反而增加生產成本與市場不確定性。