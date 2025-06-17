鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-17 20:51

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美國商務部周二 (17 日) 公布數據顯示，5 月零售銷售較 4 月下滑 0.9%，跌幅超過市場預期的 - 0.5%，創今年以來最大降幅，並為自 2023 年底以來首次連續兩個月下滑。分析指出，汽車與汽油銷售疲弱、前期因關稅提前購買後的「消費空窗」，以及物價與利率高企導致的民眾支出謹慎，是造成本月數據走弱的主要因素。

美5月零售銷售超預期下滑0.9% 前期關稅效應消退與車市降溫為主因(圖：REUTERS/TPG)

美 5 月零售銷售下滑 0.9%，創今年以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

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汽車與油價拖累銷售 消費者轉趨保守

數據顯示，13 大零售類別中有 7 類下滑，其中汽車相關銷售下跌 3.5%，建材與園藝用品下降 2.7%，油價走低也使得加油站銷售額減少 2%。餐飲與酒吧類別則下滑 0.9%，為一年多來最大降幅。整體零售銷售扣除汽車項目後下滑 0.3%，同樣差於預期。

數據顯示，13 大零售類別中有 7 類下滑。(圖：ZeroHedge)

儘管密西根大學 5 月消費者信心指數有所回升，但實際支出行為仍偏保守。經濟學家指出，許多家庭先前為躲避川普政府的潛在關稅已提早購買汽車，如今進入觀望期，加上就業市場出現疲軟訊號、物價仍高，民眾對未來不確定性升高，開始縮減娛樂與非必要開支。

Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 表示：「美國人在 3 月提前買車，如今避開車行。家庭對高物價更加警覺，只有在看到真正優惠時才願意消費。」

GDP 控制組支撐成亮點 第二季成長仍可期

雖然整體銷售數據疲弱，但作為國內生產毛額 (GDP) 計算依據的「控制組」銷售在 5 月仍成長 0.4%，優於預期，並上修 4 月表現。該項目排除汽車、建材、加油站與餐飲服務等波動較大的項目，反映出基本消費動能仍有支撐，特別是在家具、服飾與網購類別出現成長。

雖然整體銷售數據疲弱，但作為國內生產毛額 (GDP) 計算依據的「控制組」銷售在 5 月仍成長 0.4%，優於預期，並上修 4 月表現。(圖：ZeroHedge)

Capital Economics 經濟學家 Bradley Saunders 指出：「5 月零售銷售的疲軟大多來自關稅導致的提前消費效應與東部地區異常濕冷天氣，預料 6 月數據將出現反彈。」

根據亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型，在零售銷售數據公布前已預估美國第二季 GDP 折合年成長率可達 3.8%，有望自第一季的 0.2% 萎縮中反彈。儘管企業如沃爾瑪 (WMT-US) 與目標百貨 (Target)(TGT-US) 等零售業者預警部分商品價格可能上升，但目前主力消費仍集中於食品與民生用品，非必要品項消費尚未全面恢復。