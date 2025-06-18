鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 03:00

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根據《AppleInsider》周二 (17 日) 報導，當微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 等科技巨擘紛紛推出聊天機器人、爭奪生成式人工智慧 (AI) 霸主地位之際，蘋果 (AAPL-US) 選擇另一條路：更慢、更穩、更重視實用性。從 WWDC 2025 開發者大會開始，蘋果透過「Apple Intelligence」正式進軍 AI 領域，但不以炫技為導向，而是專注讓 AI 融入日常功能。

為何蘋果AI「慢半拍」？其實是精算後的完美出手！(圖：REUTERS/TPG)

以 iOS 26 中新增的 Shortcuts 模型動作為例，使用者能選擇裝置端的小型語言模型，或雲端的高階模型，在不經由 Siri 的情況下直接向 AI 提問。這項功能形式上類似簡易版聊天機器人，但蘋果高層早已表明，他們並不打算走聊天機器人的老路，而是讓 AI 成為安靜而可靠的幕後助手。

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風險可控是優先任務 蘋果強調倫理對齊

測試顯示，Apple Intelligence 具備基本的倫理對齊能力，能拒絕生成有害或不道德內容，例如拒絕製作假病假單。然而，當以虛構情境包裝提問時，模型可能仍會回答，顯示這類模型難以完全防範被繞過。

蘋果無法避免這些生成式 AI 的基本侷限，但能控制運行環境、限制使用場景與降低風險暴露。這對講求控制與一致性的蘋果而言，是一項重大挑戰，也顯示其採取更保守的步調發展 AI 技術。

AI 2.0 才是蘋果的賭注 未來將強調「幫你做事」

目前，Apple Intelligence 能協助重寫郵件、摘要通知、整理日曆與文件資料。這些功能雖不華麗，卻貼近生活。蘋果的策略是讓 AI 如同潤滑劑，融入日常，不打擾、不突兀。

蘋果選擇跳過 ChatGPT 為代表的「AI 1.0 聊天世代」，直接投注於「AI 2.0 代理世代」──這類 AI 將不僅僅對話，而是主動完成任務，真正取代人類操作。WWDC 2024 中展示的 AI 代理工具，正是蘋果對未來 AI 應用的具體描繪。

炒作熱潮非蘋果風格 靠實用功能與信任長線布局

儘管蘋果被質疑 AI 布局落後，但從歷史經驗看，蘋果從來不搶頭香，卻常常後發先至。iPhone 不是第一支智慧型手機、iPad 也不是首款平板、Apple Watch 出現時 Fitbit 已風行多年，但蘋果總能等待市場成熟後推出更適合用戶的產品。

如今生成式 AI 仍處於商業模式未明、成本高昂的階段。雖然 OpenAI 的 ChatGPT 擁有每周超過 4 億用戶，但多半是透過微軟服務接觸，且仍仰賴融資支撐營運。