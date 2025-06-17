美銀：美股長期領先優勢恐逆轉 投資人押注國際股市
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (17 日) 報導，根據美國銀行 (BofA)(BAC-US) 最新公布的基金經理人調查，投資人預期未來五年美股將不再是最具吸引力的資產，全球股市有望取而代之，這顯示市場對美國長年股市主導地位開始產生動搖。
此次調查共訪調 190 位資產管理人，管理資產總規模達 5,230 億美元。結果顯示，有 54% 的受訪者預測國際股市將是未來五年表現最佳的資產類別，僅 23% 看好美股，另有 13% 認為黃金最具潛力，5% 則押注債券。這也是美銀首度在調查中詢問受訪者對五年期資產表現的預測。
調查指出，拜登政府卸任後，川普重返白宮並推動關稅與龐大的財政刺激支出，使得「拋售美國」的交易策略受到歡迎。根據彭博彙整的數據，美股在過去 15 個年度中，有 13 年表現優於全球其他股市，但這一趨勢可能正在翻轉。截至目前為止，2025 年標普 500 指數的表現已落後於全球股市，創下自 2009 年以來的最大差距。
除了對資產表現的預測，投資人對川普支出法案對經濟的影響也普遍抱持保留態度。多達 59% 的受訪者認為，該法案在未來六個月內不會對美國經濟活動帶來實質提振。此外，有 21% 的受訪者預期未來一年債券殖利率將上升，為 2022 年 8 月以來的最高水準。
在資產配置方面，基金經理人目前最偏好歐元區、新興市場與銀行股，反之，美股、美元與能源類股的部位則被大幅減碼。淨值來看，有 36% 的投資人表示目前低配美股，31% 低配美元，為該調查 20 年來最負面的美元配置紀錄。
儘管美股過去十多年來的表現耀眼，這份調查結果反映出市場對於美國經濟前景與政策風險的重新評估，未來幾年資產配置的焦點或將從單一市場轉向全球多元布局。
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