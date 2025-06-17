鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-17 19:50

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美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周二 (17 日) 宣布，將以最高 13 億美元收購基因編輯新創公司 Verve Therapeutics，以擴大其心血管疾病治療版圖。消息一出，Verve(VERV-US)股價在盤前暴漲逾 75%，禮來則小幅下跌約 1%。

禮來砸13億美元收購基因編輯新創Verve 擴展心血管治療版圖(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方聲明，禮來將以每股 10.5 美元的現金價格收購 Verve，較該公司前一交易日收盤價溢價 67.5%，另還附帶每股最多 3 美元的或有價值權利 (CVR)，條件是 Verve 達成特定臨床里程碑。整體交易金額最多可達 13 億美元，預計將於今年第三季完成。

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Verve 致力於研發基因編輯療法，用以調控影響血中膽固醇濃度的 PCSK9、ANGPTL3 與 LPA 基因，目前正與禮來合作開發可降低高膽固醇、並預防動脈阻塞的治療方案。這些療法未來有望與其他藥物合併使用，改善心血管疾病病患的治療效果。

禮來副總裁 Ruth Gimeno 表示，Verve 研發的療法有望成為首款針對廣泛族群、可在人體內直接進行基因編輯的創新治療手段。Verve 目前的主要研發項目，是針對 LPA 蛋白質的實驗性療法，而這種蛋白質被視為動脈硬化的潛在風險因子。