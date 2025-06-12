高盛下修美國衰退機率至30% 美中貿易協議降溫風險
鉅亨網編譯段智恆
高盛周四 (12 日) 公布報告表示，隨著美中重新確認貿易協議、貿易政策不確定性下降，該行將未來 12 個月美國經濟衰退的機率從 35% 下調至 30%。
本周稍早，美國與中國的談判代表就關稅架構達成協議，內容包括取消中國對稀土出口的限制，並恢復中國學生赴美就學的權利。此舉降低了市場對貿易戰升溫的擔憂，也讓投資人鬆了一口氣。
市場此前一度受到川普於 4 月 2 日實施的「解放日關稅」衝擊，該政策曾重挫全球金融市場，並加劇對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。然而最新協議讓部分緊張情勢獲得舒緩，有助於改善金融環境。
高盛指出，儘管近期通膨數據仍僅提供有限證據，但從目前觀察，美國進口關稅對消費價格的影響略低於預期。美國勞工部 (DOL) 周三公布的數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 增幅低於市場預期，但由於川普加徵進口關稅，未來幾個月物價仍可能呈現上行趨勢。
高盛表示：「整體金融狀況目前已回到關稅實施前的水準附近。貿易政策的不確定性也在近期降溫，這成為我們調降衰退預測的原因之一。」
此外，高盛也同步上調對 2025 年美國國內生產毛額 (GDP) 成長的預測，從原本的 1% 小幅上修至 1.25%，以季調年率計算。儘管上修幅度不大，但顯示該行對美國經濟在高關稅環境下的韌性抱持更審慎樂觀的態度。
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