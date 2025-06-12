鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 23:30

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高盛周四 (12 日) 公布報告表示，隨著美中重新確認貿易協議、貿易政策不確定性下降，該行將未來 12 個月美國經濟衰退的機率從 35% 下調至 30%。

高盛下修美國衰退機率至30% 美中貿易協議降溫風險(圖：REUTERS/TPG)

本周稍早，美國與中國的談判代表就關稅架構達成協議，內容包括取消中國對稀土出口的限制，並恢復中國學生赴美就學的權利。此舉降低了市場對貿易戰升溫的擔憂，也讓投資人鬆了一口氣。

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市場此前一度受到川普於 4 月 2 日實施的「解放日關稅」衝擊，該政策曾重挫全球金融市場，並加劇對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。然而最新協議讓部分緊張情勢獲得舒緩，有助於改善金融環境。

高盛指出，儘管近期通膨數據仍僅提供有限證據，但從目前觀察，美國進口關稅對消費價格的影響略低於預期。美國勞工部 (DOL) 周三公布的數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 增幅低於市場預期，但由於川普加徵進口關稅，未來幾個月物價仍可能呈現上行趨勢。

高盛表示：「整體金融狀況目前已回到關稅實施前的水準附近。貿易政策的不確定性也在近期降溫，這成為我們調降衰退預測的原因之一。」