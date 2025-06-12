鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 21:22

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美國記憶體晶片大廠美光科技 (Micron) 周四 (12 日) 宣布，將在美國擴大投資約 2,000 億美元，涵蓋半導體製造與研發，強化國內晶片供應鏈並支援人工智慧 (AI) 時代需求。此舉為川普總統上任後，又一項具指標意義的企業投資計畫。

美光宣布2千億美元投資 強化美國AI晶片製造與研發能力(圖：REUTERS/TPG)

美光指出，這項 2,000 億美元計畫將包括約 1,500 億美元用於美國本土記憶體製造，並另投入 500 億美元於研發領域。公司將額外加碼 300 億美元在原先計畫之外，內容涵蓋興建第二座愛達荷州新廠、擴建維吉尼亞州現有廠房，以及導入高頻寬記憶體 (HBM) 封裝技術，以支援未來 AI 市場所帶動的成長。

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該公司目前已在愛達荷州第一座先進廠房完成部分建設，預計 2027 年開始生產 DRAM 晶片；第二座工廠也將於近期啟動建設。位於紐約的晶圓廠則預計年底完成環評後動工，整體計畫可望支撐美光在美國生產 40%DRAM 的目標。

美光亦已獲得美國聯邦與地方政府資金支持，包含晶片法案 (CHIPS) 提供高達 64 億美元直接補助，另在維吉尼亞廠擴建計畫中也取得 2.75 億美元援助，該廠將導入先進 1-alpha DRAM 製程，支援汽車、國防與工業等領域需求。