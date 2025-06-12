美光宣布2千億美元投資 強化美國AI晶片製造與研發能力
鉅亨網編譯段智恆
美國記憶體晶片大廠美光科技 (Micron) 周四 (12 日) 宣布，將在美國擴大投資約 2,000 億美元，涵蓋半導體製造與研發，強化國內晶片供應鏈並支援人工智慧 (AI) 時代需求。此舉為川普總統上任後，又一項具指標意義的企業投資計畫。
美光指出，這項 2,000 億美元計畫將包括約 1,500 億美元用於美國本土記憶體製造，並另投入 500 億美元於研發領域。公司將額外加碼 300 億美元在原先計畫之外，內容涵蓋興建第二座愛達荷州新廠、擴建維吉尼亞州現有廠房，以及導入高頻寬記憶體 (HBM) 封裝技術，以支援未來 AI 市場所帶動的成長。
該公司目前已在愛達荷州第一座先進廠房完成部分建設，預計 2027 年開始生產 DRAM 晶片；第二座工廠也將於近期啟動建設。位於紐約的晶圓廠則預計年底完成環評後動工，整體計畫可望支撐美光在美國生產 40%DRAM 的目標。
美光亦已獲得美國聯邦與地方政府資金支持，包含晶片法案 (CHIPS) 提供高達 64 億美元直接補助，另在維吉尼亞廠擴建計畫中也取得 2.75 億美元援助，該廠將導入先進 1-alpha DRAM 製程，支援汽車、國防與工業等領域需求。
美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 表示，此筆投資將創造約 9 萬個直接與間接就業機會，鞏固美國半導體領導地位，並保障供應鏈安全。他感謝川普政府與各級單位的合作與支持，強調：「這項投資將確保美國在 AI、汽車與國防等關鍵產業的領先地位。」
截稿前，美光 (MU-US) 盤前股價下跌 0.91%，每股暫報 114.9 美元。
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