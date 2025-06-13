Oracle雲端業務爆發 股價暴漲15%改寫歷史新猷

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-13 01:42

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甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 公布強勁財報後，周四股價暴漲近 15%，創下 2021 年以來最佳單日表現，突破歷史新高。截稿前，盤中股價暫報 210.6 美元。

在釋出超乎市場預期的財報成績後，甲骨文股價飆漲15%改寫歷史新高。(圖:Shutterstock)

Piper Sandler 分析師給客戶報告中表示，整體來看，甲骨文重新受到企業客戶熱烈歡迎，這是自 1990 年代末網路時代以來未曾見過的盛況。該券商也將甲骨文目標價從 130 美元上調至 190 美元，是數家調升目標價的券商之一。

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Q4(5/31 止) 財報關鍵數字 vs LSEG 分析師預測

調整後 EPS：1.70 美元 vs 1.64 美元

F2026 Q1 和全年財測關鍵數字 vs LSEG 分析師預測

Q1 調整後 EPS：1.46-1.50 美元 vs 1.48 美元

Q1 營收：年增 12-14% vs 149.6 億美元 (年增 12.4%)

全年營收：超過 670 億美元 vs 651.8 億美元

雲端業務快速成長

甲骨文在雲端基礎建設市場表現亮眼，正與亞馬遜 (Amazon, AMZN)、Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 競爭。雖然規模還不大，5 月季度雲端營收僅 30 億美元，遠低於 Google 的 120 億美元，但甲骨文的成長速度更快。

甲骨文董事長 Larry Ellison 周三財報電話會議上表示：「我們在多個雲端平台的業務成長非常驚人。資料庫服務快速上雲，一方面是因為加入了 AI 功能，另一方面客戶可以在他們喜歡的任何雲端平台上使用我們的服務。」

值得注意的是，來自與 OpenAI 合資的星際之門 AI 資料中心計畫的收益尚未納入預測，該計畫目標在四年內投資 5000 億美元。 Ellison 表示，若該計畫實現所有宣傳的目標，那麼我們低估了未來營收的成長。

產能限制成挑戰

儘管前景看好，甲骨文仍面臨雲端服務供不應求的問題。甲骨文執行長 Safra Catz 表示：「客戶需求持續遠超我們的供應能力。」不過她補充說，公司在採購輝達 (NVDA-US) GPU 上方面並無困難。