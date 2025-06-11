鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 22:30

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美國總統川普周三 (11 日) 在 Truth Social 發文稱：「消費者物價指數 (CPI) 剛公布，好數字！聯準會 (Fed) 應該立即降息 1 個百分點，如此美國在即將到期的債務上將可大幅減少利息支出，這非常重要！」此言論再度向 Fed 施壓，要求其加速降息步調，以舒緩經濟面臨的壓力。

川普再施壓Fed降息1個百分點 副總統范斯也指責失職(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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稍早，美國勞工統計局 (BLS) 公布，5 月 CPI 月增率僅 0.1%，核心 CPI 也僅增 0.1%，年增率分別為 2.4% 與 2.8%，仍高於 Fed 目標水準。不過，市場普遍解讀，數據低於預期有助於壓低通膨疑慮，並為 Fed 下半年降息提供更多理由。

副總統范斯 (JD Vance) 同日稍早亦在社群平台 X(原 Twitter) 發文，呼應川普對 Fed 的批評。他直言：「總統已多次強調，但現在更清楚了：Fed 拒絕降息，這簡直是貨幣政策上的失職！」此番言論凸顯了川普政府對降息的高度期待。

目前市場預期 Fed 在下周的利率決策會議上維持現行 4.25% 至 4.5% 目標區間不變，9 月開始降息的機率較高，根據芝商所數據，交易員預估 9 月降息機率已超過七成。Fed 自去年底降息以來一直維持利率不變，但近期官員普遍對關稅對物價的長期影響抱持謹慎態度，並傾向等待更多經濟數據再做判斷。