鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 21:40

‌



美國舊金山聯邦法官近日裁定，人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 因大規模使用盜版書籍訓練其 AI 模型，可能需支付數十億甚至高達數千億美元的賠償金。這起集體訴訟不僅是生成式 AI 產業首宗類似案例，也可能對整個 AI 生態系統與版權法律造成深遠影響。

Anthropic或將破產？盜用數百萬本書、面臨最高7,500億美元天價賠償。(圖：Shutterstock)

根據公開法院文件，法官 William Alsup 基本上已認定 Anthropic 構成版權侵權，唯一懸而未決的是陪審團將如何計算賠償金額。

‌



根據案件文件，Anthropic 不僅下載了數百萬本盜版書籍，還讓工程師可以使用這些書籍，有時甚至保存了多個副本，並在訓練後很長一段時間內將這些書籍用於各種內部任務。

如，當 FBI 查封知名盜版網站 Z-Library 後，Anthropic 員工仍持續尋找可用的鏡像來源。

內部對話中，一名工程師就留言稱「剛好趕上」，另一人甚至表示「Z-Library 是我的最愛」，顯示該公司對使用盜版資源的默許甚至常態化。

賠償金恐高達 7500 億美元 Anthropic 瀕臨破產邊緣

此次集體訴訟涵蓋約 500 萬至 700 萬本書籍。即使僅計入在美國註冊版權、約五分之二的書籍，每本書最低賠 750 美元，也可能造成 15 億美元賠償；若依最高標準，賠償總額恐達 7500 億美元。

Anthropic 的律師坦言，這樣的賠償金額將是「毀滅性」的。雖然沒有陪審團會判決那麼高的金額，但數十億美元的判決是完全可能的。

根據 Crunchbase 資料，Anthropic 至今雖募得約 172 億美元，但其中多為亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google (GOOGL-US) 提供的雲端資源點數，並非現金，實際資金有限。若最終判賠金額超出承受能力，公司可能走向破產。

面對財務危機，Anthropic 執行長 Dario Amodei 已經向員工發備忘錄，宣布公司將尋求來自阿拉伯聯合大公國與卡達等海灣國家的資金挹注。

Amodei 坦言，此舉可能讓「獨裁者致富」，但公司無法忽視中東潛在超過 1000 億美元的資本。他直言：「我認為『壞人不該從我們成功中受益』，很難作為經營企業的依據。」

不只 Anthropic 其他 AI 巨頭亦難置身事外

Anthropic 目前的審判暫定於今年 12 月 1 日進行，若未能成功上訴並敗訴，可能創下影響深遠的法律先例。

OpenAI 和微軟 (MSFT-US) 目前也正面臨多達 12 起合併的版權訴訟，原告包含《紐約時報》等知名媒體。