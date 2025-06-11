馬斯克坦承推文失當 與川普關係現轉圜契機
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，科技億萬富翁馬斯克周三 (11 日) 坦言，他對上周在社群平台上針對美國總統川普所發表的部分推文感到後悔，顯示雙方的激烈公眾爭執或許出現轉圜空間。
馬斯克周三在他旗下 X 平台 (前身為推特) 上寫道：「我對上周發表的部分有關川普總統的推文感到後悔，那些推文確實過了頭。」這場爭端原本源於川普支持的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)稅收與支出法案，馬斯克認為該法案將削弱他領導的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)的工作成效。
根據外媒報導，馬斯克和川普的決裂被視為美國政商關係的重要轉折，因為兩人在川普第二任期初期曾是重要盟友，馬斯克協助推動削減政府預算的政策。但這場紛爭立即衝擊了馬斯克旗下的企業，特斯拉 (TSLA-US) 股價一度創下史上最大跌幅，雖然目前已收復失土。
激烈對峙的政治與商業影響
外媒指出，上周末川普在 Truth Social 平台上警告，若馬斯克繼續支持挑戰稅收法案的民主黨候選人，可能會付出代價。他還威脅可能終止對馬斯克企業的政府合約與補助，尤其是馬斯克的 SpaceX，目前是美國唯一將太空人送上國際太空站的太空船供應商。馬斯克則一度放話要讓 SpaceX 的「天龍號太空船」(SpaceX Dragon) 退役，但很快又收回言論。
到了周末，衝突逐漸降溫。馬斯克悄悄刪除了部分具爭議的貼文，包括暗示川普與已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 有關聯的言論，以及對川普遭彈劾、由副總統范斯 (JD Vance) 接任的貼文。白宮對相關指控則予以駁斥。
雙方釋出善意 稱願合作
川普周一在公開場合表示，他計畫保留 SpaceX 旗下的星鏈 (Starlink) 衛星網路服務，顯示雙方關係或許出現緩和跡象。有分析認為，這場政商角力反映了美國企業與政府在重大法案推動過程中的互動與利益平衡。
馬斯克與川普的這場爭執，雖然在社群平台上火藥味十足，但最新動向顯示雙方可能正試圖重建部分合作關係。未來這場「科技大亨 vs. 總統」的戲碼，勢必繼續牽動全球市場與政治神經。
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