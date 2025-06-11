摩根大通執行長戴蒙：我認為美國實際經濟數據很快就會惡化
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (11 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，疫情時期協助支撐美國經濟的政府支出和貨幣政策效應已經消退，這使得美國在未來幾個月容易出現經濟衰退。
戴蒙周二在摩根士丹利 (MS-US) 年度金融研討會時表示：「我認為實際數據很快就會惡化。」
儘管美國今年在總就業人數和消費支出方面持續成長，但調查顯示，面對川普政府的關稅政策，消費者和企業領袖的信心正在減弱。
戴蒙表示，消費者和企業都無法準確預測經濟轉折點，但他認為，經濟軟著陸的前景將更加疲弱。「就業將略為下滑，通膨將略為上升。希望只是稍微而已。」他並指出，較低的移民水準是另一個複雜因素
自 2006 年擔任摩根大通執行長以來，戴蒙一直有發表謹慎或負面經濟展望的紀錄，他周二的評論並非異常悲觀。
戴蒙另外示警的領域是私募信貸，這已成為華爾街蓬勃發展的業務，也被視為經濟衰退時的潛在風險領域。他解釋，私募信貸的風險對銀行和投資人來說截然不同——銀行負責安排交易後將其移出帳本，投資人則尋求該資產類別的長期回報。
「如果我是基金經理，我會認為現在是買入信貸的好時機嗎？不會。以目前的價格和利差水準，我今天不會買入信貸。」戴蒙說。
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