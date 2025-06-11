華為發表Pura 80系列手機 聚焦AI影像與高階市場
鉅亨網編譯段智恆
華為周三 (11 日) 透過線上發表會正式推出全新 Pura 80 系列智慧型手機，進一步展現其重返中國高階手機市場的野心。自美國制裁後，華為持續面臨晶片與技術挑戰，但其最新產品線依舊吸引市場高度關注。
本次發表會由華為常務董事、終端 BG 董事長余承東主持，他在會中強調 Pura 80 系列的攝影能力與人工智慧 (AI) 功能，並未直接提及手機晶片的細節。全系列包含 Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro + 與 Pura 80 Ultra 共四款機型，主打影像升級與 AI 體驗。
Pura 80 Ultra 配備 1 英吋超高動態主攝，標榜業界最大進光量，並首創一鏡雙目長焦技術，結合 3.7 倍中長焦與 9.4 倍超長焦鏡頭，搭配 1/1.28 英吋超大長焦感光元件，全面強化長焦畫質。系列產品全面搭載鴻蒙 (Harmony)OS 5.1 作業系統，新增 AI 視覺識別、AI 色彩引擎與即時 HDR 強化功能，提升使用者拍攝體驗。
余承東在發表會上指出，Pura 80 系列的第八代 ISP 影像處理器，相較上一代即時數據處理效能提升 200%、AI 色彩引擎提升 120%、AI 降噪效能提升 113%、AI 即時 HDR 能力提升 41%，實現影像能力的跨越式進步。
針對售價，Pura 80 Pro 起價人民幣 6,499 元 (約 905 美元)，Pura 80 Pro + 起價人民幣 7,999 元，Pura 80 Ultra 則定價人民幣 9,999 元，預計分別於 6 月 14 日及 6 月 26 日開賣，而 Pura 80 標準版預計 7 月上市，具體價格尚未公布。
外電分析指出，華為在中國市場的復甦已對蘋果 (AAPL-US) 造成壓力，後者市占率近年持續下滑，並祭出價格折扣以刺激銷售。儘管美國制裁仍對華為構成挑戰，但其新品發表依然被視為觀察技術實力與市場韌性的風向球。
此次新品發表在中國微博引發熱議，Pura 80 相關話題更一舉衝上熱搜前三名。部分用戶對手機外觀與拍攝性能表達肯定，但也有意見指出售價偏高、性價比存疑。
此外，鴻蒙 OS 5.1 將於 7 月啟動升級，首批支援機型包含 Mate 70 系列、Pura X 與 MatePad Pro 13.2 吋平板等。
在美國持續制裁陰影下，華為手機新機的每一次發表都被視為市場對其技術力與供應鏈韌性的考驗。業界普遍關注，Pura 80 系列能否進一步鞏固華為在中國高階手機市場的地位，並挑戰蘋果的領先優勢。
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