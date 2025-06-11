鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 19:50

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華為周三 (11 日) 透過線上發表會正式推出全新 Pura 80 系列智慧型手機，進一步展現其重返中國高階手機市場的野心。自美國制裁後，華為持續面臨晶片與技術挑戰，但其最新產品線依舊吸引市場高度關注。

華為發表Pura 80系列手機 聚焦AI影像與高階市場(圖：華為發表會)

本次發表會由華為常務董事、終端 BG 董事長余承東主持，他在會中強調 Pura 80 系列的攝影能力與人工智慧 (AI) 功能，並未直接提及手機晶片的細節。全系列包含 Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro + 與 Pura 80 Ultra 共四款機型，主打影像升級與 AI 體驗。

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Pura 80 Ultra 配備 1 英吋超高動態主攝，標榜業界最大進光量，並首創一鏡雙目長焦技術，結合 3.7 倍中長焦與 9.4 倍超長焦鏡頭，搭配 1/1.28 英吋超大長焦感光元件，全面強化長焦畫質。系列產品全面搭載鴻蒙 (Harmony)OS 5.1 作業系統，新增 AI 視覺識別、AI 色彩引擎與即時 HDR 強化功能，提升使用者拍攝體驗。

余承東在發表會上指出，Pura 80 系列的第八代 ISP 影像處理器，相較上一代即時數據處理效能提升 200%、AI 色彩引擎提升 120%、AI 降噪效能提升 113%、AI 即時 HDR 能力提升 41%，實現影像能力的跨越式進步。

針對售價，Pura 80 Pro 起價人民幣 6,499 元 (約 905 美元)，Pura 80 Pro + 起價人民幣 7,999 元，Pura 80 Ultra 則定價人民幣 9,999 元，預計分別於 6 月 14 日及 6 月 26 日開賣，而 Pura 80 標準版預計 7 月上市，具體價格尚未公布。

此次新品發表在中國微博引發熱議，Pura 80 相關話題更一舉衝上熱搜前三名。部分用戶對手機外觀與拍攝性能表達肯定，但也有意見指出售價偏高、性價比存疑。

此外，鴻蒙 OS 5.1 將於 7 月啟動升級，首批支援機型包含 Mate 70 系列、Pura X 與 MatePad Pro 13.2 吋平板等。