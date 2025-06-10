鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 21:30

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《路透》周二 (10 日) 公布最新調查指出，儘管市場預期今年稍晚可能降息，美國聯準會 (Fed) 在 9 月前仍將維持利率不變，以應對川普政府對中國徵收高關稅引發的通膨壓力。

調查：聯準會9月前暫不降息 通膨風險續存(圖：REUTERS/TPG)

根據 6 月 5 日至 10 日針對 105 位經濟學家的調查，除兩位外，其餘受訪者一致預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 6 月 17 日至 18 日的會議上，維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.50% 區間，這是自年初以來的利率水準。

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多數經濟學家預計，美聯準會最快在 9 月才可能啟動降息，其中 55% 的受訪者 (59 人) 認為屆時將開始調降利率，這與上月預測一致，亦與利率期貨市場定價相符。

瑞銀 (UBS) 首席美國經濟學家 Jonathan Pingle 表示：「只要就業市場持穩，我們預期 FOMC 將繼續按兵不動，同時透過發言鞏固其抗通膨的決心。只要還沒有付出代價，為什麼要改變訊號？」他補充：「目前的不確定性已經變得相當嚴峻。」

高關稅推升通膨壓力

調查顯示，美國對鋁、鋼的關稅已從 25% 提高到 50%，加上對其他產品的出口管制，導致經濟學家對通膨的預期持續高漲。許多經濟學家認為，美國通膨率將持續高於聯準會 2% 的目標，至少延續到 2027 年。

報導指出，美國政府正與中國官員在倫敦展開貿易談判，試圖化解雙方在出口管制和關稅問題上的歧見。雖然上周五公布的勞動市場數據顯示，美國就業市場尚未出現明顯壓力，使聯準會不急於啟動降息。

另有 42% 的受訪者 (44 人) 預期，FOMC 將在 2025 年第四季或更晚才開始降息，且有 20 位經濟學家認為今年不會降息。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 首席美國經濟學家 James Egelhof 表示：「高關稅將持續存在，並造成通膨壓力至少延續到 2026 年。」他補充指出：「一旦通膨在經濟中根深蒂固，就很難且代價高昂地消除，聯準會將沒有太大理由降息。」

財政赤字問題增添變數

調查也指出，美國國會眾議院通過的稅改與支出法案將增加 2.4 兆美元的財政赤字，使總赤字達到 36.2 兆美元，這也讓降息的可能性進一步降低。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示：「隨著財政刺激來自稅改與支出法案，聯準會對於透過降息來支持經濟的理由就更少了。」他補充說：「財政政策將推高赤字，進一步施壓長期利率，對房市及企業資本支出等信貸密集型產業構成逆風。」