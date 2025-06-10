鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-10 23:40

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綜合外媒周二 (10 日) 報導，波音(BA-US)5 月飛機訂單激增至 303 架，創下自 2023 年 12 月以來最高單月訂單紀錄。根據波音官網資料，這是該公司歷史上第六高的單月訂單紀錄，當中包括美國總統川普中東行期間簽署的重大訂單。波音在 5 月交付了 45 架飛機，幾乎是去年同期 24 架的一倍，顯示在供應鏈和產能逐步恢復後，交付表現穩健。

波音5月訂單創逾一年新高 迎巴黎航展商機(圖：REUTERS/TPG)

其中，卡達航空 (Qatar Airways) 下訂的 120 架 787 夢幻客機與 30 架 777X 寬體機，是波音史上最大宗的寬體機訂單。此外，波音還售出 146 架 737 MAX 窄體機，雖然大部分買家身份不明，但仍為總體訂單注入強勁動能。

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737 MAX 穩定生產 產能逐步達標

波音於 5 月達成了聯邦航空總署 (FAA) 設定的 737 MAX 月產量上限 38 架的目標。這一產量限制源於 2024 年初發生的一起 MAX 9 型機中門外蓋脫落事故，FAA 因此要求波音加強品管並限制產能上升。波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 表示，公司將持續穩定生產數個月，再尋求 FAA 放寬限制。

交付方面，波音 5 月總計交付 31 架 737 MAX、7 架 787、5 架 777 貨機、1 架 767 貨機以及 1 架 737 NG 改裝的 P-8 海神反潛機。值得注意的是，5 月波音並未向中國航空公司交付新機，直到美中暫時達成關稅協議後，中國才於本月初接收首架 737 MAX。

航展前夕波音搶攻市場

波音今年前 5 個月共交付 220 架飛機，雖落後競爭對手空中巴士 (Airbus) 的 243 架，但累計接單淨額達 606 架，顯示波音在 6 月中旬巴黎航空展 (Paris Air Show) 前夕持續吸引買家。空中巴士雖 5 月無新增訂單，但預計在巴黎航展上將有新進展。