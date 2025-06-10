鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 20:14

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根據《路透》報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周二 (10 日) 表示，美中雙方在倫敦舉行的第二天貿易談判進展順利，雙方正積極尋求解決影響全球供應鏈的出口管制問題，避免再度引發兩國關係的重大裂痕。

美中倫敦貿易談判續開 盧特尼克：會談進展順利(圖：REUTERS/TPG)

繼 5 月日內瓦舉行的首次會談達成「暫緩全面貿易禁令」的初步協議後，美中雙方現階段希望就出口管制等問題達成進一步共識。白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 周一表示，美國可能會在中國加快釋出關鍵稀土和磁材的前提下，取消最近加徵的部分出口管制，包括半導體。

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稀土供應成焦點

稀土供應問題成為近期談判的焦點。中國在 4 月宣布對部分稀土及相關磁材實施出口限制後，全球車廠、半導體與軍工產業供應鏈均受到衝擊。市場一度擔憂貿易戰可能拖累全球經濟，但 5 月日內瓦達成的初步協議一度緩解了市場的恐慌情緒。

盧特尼克周二對媒體表示：「昨天整天都在談判，我預計今天也會談一整天。進展順利，我們花了很多時間一起討論。」

本輪談判恰逢川普近期調整對中國商品的關稅政策，導致全球市場大幅震盪，主要港口出現塞港與混亂，企業銷售與成本也因而承受數百億美元的損失。不過，市場在日內瓦談判後已收復部分失地，顯示雙方持續溝通對市場信心有一定助益。

美中這輪會談正值兩國經濟轉折之際。最新公布的中國海關數據顯示，5 月對美出口暴跌 34.5%，創新冠疫情以來最大跌幅。雖然目前對美國通膨及就業市場的影響尚不明顯，但關稅對美國企業及家庭信心打擊嚴重，美元也持續承壓。

雙方積極溝通

這次會談由美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)、盧特尼克及美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer) 領軍，中方則由副總理何立峰率團。雙方周一已談了近七小時，周二上午再度展開談判，預計稍晚雙方將各自發布會談進展。

盧特尼克的參與顯示，稀土議題在出口管制問題上極具重要性。他並未參加 5 月日內瓦會談，當時美中雙方同意暫時調降部分高達三位數的關稅。

中國在稀土磁材產業幾乎壟斷全球供應，對電動車馬達等關鍵零組件影響甚大。4 月起，中國暫停出口多項關鍵稀土與磁材，讓全球供應鏈大亂。美國則在 5 月反制，暫停部分半導體設計軟體及化學品、航空設備的出口許可。