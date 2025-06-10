鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 20:30

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根據《路透》周二 (10 日) 報導，南韓現代汽車 (Hyundai Motor) 擁有充足的稀土庫存，足以支撐約一年生產，短期內不太可能受到中國出口管制衝擊。消息人士透露，該公司在近期的投資人電話會議中向投資人說明了相關庫存及供應鏈情況。

不怕中國出口限制！現代汽車稀土庫存夠撐一年(圖：REUTERS/TPG)

中國自今年 4 月起對多項稀土及相關磁材實施出口限制，導致汽車、航太、半導體和軍工產業的供應鏈面臨衝擊。稀土是電動車馬達等關鍵零件的重要原料，中國目前掌握全球約 90% 的產能。

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供應鏈多元化見效

據了解，現代汽車一位投資人關係主管在電話會議上向投資人表示，公司對於稀土供應鏈的多元化和採購策略已有成效，預期電動車及油電車產線的運作可望維持至少一年不受影響。該主管還透露，現代汽車趁著中國稍微放寬出口限制時，大幅增加了稀土相關庫存。

雖然外界不清楚現代汽車及起亞的庫存是否包括供應商持有的存量，但這次庫存細節是首次對外曝光。

針對稀土庫存細節與採購策略，現代汽車在回應《路透》置評時未直接說明，但表示：「我們持續評估市場情況，確保營運穩定，並維持多元化的全球供應鏈。作為標準業務流程，我們會維持適當的庫存水準，以支持不間斷的生產。」

面對中國出口管制挑戰

現代汽車集團據傳目前持有約一年產能所需的稀土相關磁材，可支應其電動車及油電車的主要動力系統。這名不具名的知情人士透露，由於稀土產業高度集中在中國，北京對於這項關鍵原料的掌控，成為美中貿易戰的新戰場。