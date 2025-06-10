鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 19:30

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根據《路透》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 周二 (10 日) 宣布，將與德國萊布尼茨超級計算中心 (Leibniz Supercomputing Centre) 合作，共同建造一台新一代超級電腦，命名為「Blue Lion」。該系統預計於 2027 年初向科學家開放，將採用輝達最新的「Vera Rubin」晶片。

輝達、慧與科技助力德國 打造新一代超級電腦Blue Lion(圖：REUTERS/TPG)

輝達選在德國漢堡舉辦的 ISC High Performance 2025 大會上宣布這項合作計畫。據了解，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室 (Lawrence Berkeley National Lab) 明年也將建置同款晶片系統，顯示輝達在全球高效能運算市場持續擴大布局。

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此外，輝達同日也宣布，德國「於利希研究中心」(Forschungszentrum Jülich) 的超級電腦「Jupiter」已正式成為歐洲運算最快的系統，亦採用輝達晶片。

上述合作案顯示，歐洲機構積極投入超級電腦領域，以期在生物技術、氣候研究等科學領域，保持與美國的競爭力。

事實上，早在輝達成為人工智慧 (AI) 巨擘之前，公司便積極推動科學家使用其晶片加速複雜的運算問題，例如氣候變遷模擬等。這類運算問題需大量精密計算，往往耗時數月。

如今，輝達正試圖說服科學家結合 AI 技術。透過 AI 系統，只需部分初步計算結果，便能進行預測，雖然準確度略低於完整計算，但仍具參考價值，同時可大幅縮短運算時間。

輝達當天也發布一項名為「Climate in a Bottle」的 AI 模型。輝達資料中心產品行銷負責人 Dion Harris 指出，研究人員只需輸入如海面溫度等初始條件，即可產生未來 10 到 30 年的氣候預測，並推估全球任意地點的天氣狀況。

Harris 補充，研究人員將結合經典物理模型與 AI 技術，以解決大氣亂流問題，這種方法將能更細緻地分析成千上萬種氣候情境，超越以往的計算能力。