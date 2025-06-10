鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 19:50

‌



挑戰Google、OpenAI！傳祖克柏親自招募AI超級團隊 目標人工通用智慧(圖：REUTERS/TPG)

祖克柏親自領軍招募

‌



據悉，祖克柏近期在加州的私人住宅與 AI 研究人員、工程師等會面，親自進行招募。他已將這支神秘團隊列為首要任務，內部稱為「超級智慧團隊」(Superintelligence Labs)，目標是實現 AGI，讓機器在多個任務上達到與人類相當的能力。一旦完成，Meta 計畫將這項技術整合至旗下產品，包括社群媒體、通訊平台以及 AI 工具，像是 Meta 聊天機器人及 AI 驅動的雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡。

消息人士指出，祖克柏計畫為該團隊招募約 50 名成員，並親自面試與招攬新進人員。他還特別在公司門洛帕克總部重新規劃座位安排，確保新團隊成員能與他在同一區域辦公，以加強溝通和效率。

投資與規模擴大

除了內部招募，Meta 同時計畫對 AI 資料服務商 Scale AI 進行數十億美元的投資，該公司協助企業訓練模型，並為商業和政府機構打造 AI 應用。據悉，Scale AI 創辦人 Alexandr Wang 在交易完成後也將加入這支超級智慧團隊，成為 Meta 史上最大規模的外部投資案之一。Meta 和 Scale AI 雙方對此均未回應置評。

祖克柏近幾個月不斷強調 AI 對 Meta 的重要性，並親自投入管理，被形容為「回到創辦人模式」，大幅增加對 AI 專案的參與度。然而，Meta 最新的大型語言模型 Llama 4 的成果並未如預期般令人驚艷，內部和外部開發者都認為表現未達標。Meta 甚至一度延後了名為「Behemoth」的最大規模模型的發布，雖然該模型曾被公司宣傳為領先 OpenAI、Anthropic 及 Google，但最終被認為進步有限。

超級智慧團隊的挑戰

這些進展不如預期的結果，使祖克柏決定更加投入，並啟動「Recruiting Party」的 WhatsApp 群組，邀請高層管理人員共同討論潛在的人才招募。據了解，祖克柏會親自聯絡名單上的招募對象，希望透過新團隊，提升 Llama 模型表現，並強化 Meta 的語音及個人化 AI 工具。

目前尚不清楚「超級智慧團隊」將如何與 Meta 現有的 AI 團隊協作，部分員工可能會被調派到新團隊。Meta 與 OpenAI、Google 等對手正展開 AI 軍備競賽，這些技術已是 Meta 廣告業務的重要支柱。據悉，Meta 今年對 AI 專案投入了數百億美元資本支出，祖克柏更承諾未來幾年將持續加碼至「數千億美元」規模。