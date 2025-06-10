挑戰Google、OpenAI！傳祖克柏親自招募AI超級團隊 目標人工通用智慧
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms(META-US)執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對於公司在人工智慧 (AI) 領域的進展感到不滿意，正親自招募專家組建一支「超級智慧」團隊，目標瞄準人工通用智慧(AGI)，並挑戰 Google(GOOGL-US)、OpenAI 等競爭對手。
祖克柏親自領軍招募
據悉，祖克柏近期在加州的私人住宅與 AI 研究人員、工程師等會面，親自進行招募。他已將這支神秘團隊列為首要任務，內部稱為「超級智慧團隊」(Superintelligence Labs)，目標是實現 AGI，讓機器在多個任務上達到與人類相當的能力。一旦完成，Meta 計畫將這項技術整合至旗下產品，包括社群媒體、通訊平台以及 AI 工具，像是 Meta 聊天機器人及 AI 驅動的雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡。
消息人士指出，祖克柏計畫為該團隊招募約 50 名成員，並親自面試與招攬新進人員。他還特別在公司門洛帕克總部重新規劃座位安排，確保新團隊成員能與他在同一區域辦公，以加強溝通和效率。
投資與規模擴大
除了內部招募，Meta 同時計畫對 AI 資料服務商 Scale AI 進行數十億美元的投資，該公司協助企業訓練模型，並為商業和政府機構打造 AI 應用。據悉，Scale AI 創辦人 Alexandr Wang 在交易完成後也將加入這支超級智慧團隊，成為 Meta 史上最大規模的外部投資案之一。Meta 和 Scale AI 雙方對此均未回應置評。
祖克柏近幾個月不斷強調 AI 對 Meta 的重要性，並親自投入管理，被形容為「回到創辦人模式」，大幅增加對 AI 專案的參與度。然而，Meta 最新的大型語言模型 Llama 4 的成果並未如預期般令人驚艷，內部和外部開發者都認為表現未達標。Meta 甚至一度延後了名為「Behemoth」的最大規模模型的發布，雖然該模型曾被公司宣傳為領先 OpenAI、Anthropic 及 Google，但最終被認為進步有限。
超級智慧團隊的挑戰
這些進展不如預期的結果，使祖克柏決定更加投入，並啟動「Recruiting Party」的 WhatsApp 群組，邀請高層管理人員共同討論潛在的人才招募。據了解，祖克柏會親自聯絡名單上的招募對象，希望透過新團隊，提升 Llama 模型表現，並強化 Meta 的語音及個人化 AI 工具。
目前尚不清楚「超級智慧團隊」將如何與 Meta 現有的 AI 團隊協作，部分員工可能會被調派到新團隊。Meta 與 OpenAI、Google 等對手正展開 AI 軍備競賽，這些技術已是 Meta 廣告業務的重要支柱。據悉，Meta 今年對 AI 專案投入了數百億美元資本支出，祖克柏更承諾未來幾年將持續加碼至「數千億美元」規模。
祖克柏在近期與 AI 研究人員及工程師的聚餐中強調，與其他競爭對手需要外部融資不同，Meta 擁有足夠的廣告收入支撐龐大的 AI 投資。他並向潛在招募對象表示，Meta 有能力興建多 GW 等級的資料中心，打造全球最強大的伺服器基礎，為 AI 發展奠定基礎。
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