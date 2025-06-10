世界銀行警告：貿易戰正讓開發中國家成為「無發展區」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 23:20

‌



據《金融時報》周二 (10 日) 報導，世界銀行最新預測指出，受美國主導的全球貿易戰衝擊，今年將有近三分之二開發中經濟體成長放緩。該機構警告，過去在許多國家創造「經濟奇蹟」的全球化趨勢正在逆轉。

世界銀行預測，受貿易戰影響，新興及開發中國家今年經濟成長率將從4.2%降至3.8%。(圖:Reuters/TPG)

世界銀行最新的經濟展望報告顯示，新興及開發中國家今年經濟成長率預估為 3.8%，低於去年的 4.2%，比 2010 年代平均成長率低逾 1 個百分點。

‌



開發中國家今年人均所得成長率預估為 2.9%，同樣比 2000 年至 2019 年平均水準低逾 1 個百分點。報告預測，若扣除經濟衰退時期，全球整體經濟成長率，將創下 2008 年金融海嘯以來最慢紀錄。

川普貿易戰重創全球化成果

這份報告突顯川普主導的貿易攻勢，對過去數十年在全球化浪潮中獲益最多國家造成的傷害。世界銀行預測，2025 年全球商品及服務貿易成長將大幅放緩至 1.8%，遠低於先前的 3.4%。

過去半世紀來，開發中國家人均 GDP 成長近 4 倍，讓超過 10 億人脫離極度貧窮。但這項轉變現在面臨威脅，開發中國家發現自己正處於「全球貿易衝突最前線」。

世界銀行首席經濟學家 Indermit Gill 警告：「除了亞洲以外，開發中世界正成為無發展區。」他進一步表示，開發中國家成長已連續 30 年下滑，從 2000 年代年成長 6%、2010 年代的 5%，降至 2020 年代的不到 4%。

情況更加惡化的是，流入新興及開發中國家的外國直接投資 (FDI)，已比 2008 年高峰期減少一半。世界銀行警告，未來展望的「下行風險」居多，包括貿易壁壘進一步升級、政策不確定性持續，以及地緣政治緊張加劇。

世界銀行認為，已開發國家人均 GDP 大致可達到疫情前預期水準，但開發中國家將比預期少 6%。若排除中國，「這些經濟體可能需要約 20 年時間，才能彌補 2020 年代的經濟損失」。

新興市場央行下修預測或示警

受美國經濟情況牽動的墨西哥，其央行上月已將今年成長預測大砍至接近零。南非央行也示警，該國今年預期 1.2% 的經濟成長恐難達成，因為「貿易壁壘提高加上不確定性升高，可能拖累全球經濟」。

國際貨幣基金 (IMF) 副總裁 Gita Gopinath 五月接受《金融時報》訪問時表示，考量關稅對經濟的不可預測衝擊，以及資本流動逆轉風險，新興經濟體面臨的政策挑戰，甚至比 5 年前新冠疫情時期更嚴峻。

投資人逆勢從新興市場貨幣獲利

不過，儘管經濟前景堪憂，投資人今年仍從大型新興市場獲利，主要受惠於美元走弱，以及市場押注川普最嚴厲關稅政策將被撤回。

今年以來，巴西雷亞爾 (BRL) 兌美元勁揚 11%，漲幅超越瑞士法郎或歐元；墨西哥披索也上漲近 10%。

2025 年迄今，新興市場當地貨幣債券和股市整體漲幅約 10%，僅次於歐股，成為全球表現最佳資產之一。

雖然許多投資人年初預期，新興亞洲經濟體將受美國對其出口商品課稅重創，但這些國家貨幣反而大漲。主要原因是當地儲蓄機構和保險公司近年大舉投資美國股債，如今轉向拋售美元資產。

摩根大通分析師周二指出：「這些變化解釋了為何貿易敏感的亞洲貨幣，儘管面臨成長衝擊威脅，仍能走強。」