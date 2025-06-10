破解30年難題！美國兩位理論計算機科學家因破解隨機密碼獲「2025年哥德爾獎」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 17:21

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美國計算機協會演算法與計算理論特別興趣小組 (ACM SIGACT) 周一 (9 日) 宣布，2025 年哥德爾獎授予康乃爾大學副教授 Eshan Chattopadhyay 與導師 David Zuckerman，兩人憑藉 2016 年合著的經典論文《顯式雙源提取器與彈性函數》(Explicit Two-Source Extractors and Resilient Functions)，共同摘得這一理論計算機領域的最高榮譽。

Eshan Chattopadhyay(左)與導師David Zuckerman(圖取自康乃爾與德州大學官網)

中國 AI 媒體《新智元》報導，在論文中，兩位學者他們構造了一種「顯式雙源提取器」，只需兩個獨立但「不完美」的隨機源（每個隨機源的最小熵僅為多對數級，即 polylogarithmic min-entropy），就能將其合成為一個近似於真正隨機的比特輸出，解決了在理論計算機科學領域懸而未決近三十年的問題，是偽隨機性研究的核心挑戰之一。

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他們的雙源提取器由這類魯棒函數與另外兩部分組合而成，一個是帶種子的不可篡改提取器 (seeded non-malleable extractor) 跟盲採樣器(oblivious sampler)。

簡單來說，隨機來源的「不完美」如同現實中拋一枚略有偏差的硬幣，結果雖不確定，但存在微小的統計規律，而雙源提取器的作用就像一台「隨機淨化機」，能將兩枚有偏差的硬幣的結果融合，最終輸出接近絕對隨機的比特序列。更關鍵的是，這項成果首次在偽隨機性的兩個子領域（穩健函數與隨機取樣）之間架起了橋樑。

對此 Chattopadhyay 回憶道：「我們開始這項工作時充滿樂觀，但完全沒想到方法真的會成功。如今看到領域因這項工作持續發展，我深感榮幸。」

Chattopadhyay 現為康乃爾大學理論研究小組活躍成員，主要研究方向包括偽隨機性、複雜性理論及布林函數分析。他不僅教授《演算法分析導論》、《計算複雜性導論》等大學部課程，也指導多位學生進入頂尖機構從事博士後研究，並透過科普文章向大眾介紹雙源提取器等技術。此前，他已斬獲斯隆研究獎、NSF CAREER 獎等多項學術榮譽。

Zuckerman 則是德州大學奧斯丁分校電腦科學系冠名教授，研究領域涵蓋偽隨機性、編碼理論、分散式計算及密碼學等。他的學術履歷堪稱「獎項收割機」，去年獲美國國家科學院 Held 獎、2021 年獲 FOCS 會議 30 年時間檢驗獎、2016 年獲 STOC 最佳論文獎，更於 1991 年獲普特南研究員 (Putnam Fellow) 稱號。自 1993 年起，Zuckerman 便深耕偽隨機性研究，此次獲獎的論文正是其學術生涯的里程碑之一。

哥德爾獎由歐洲理論計算機科學協會 (EATCS) 與 ACM SIGACT 聯合設立，獎項以 20 世紀最偉大的邏輯學家 Kurt Gödel 命名，以紀念他在數學邏輯領域的革命性貢獻如哥德爾不完備定理及其對「P 與 NP 問題」的早期探索。

自 1993 年首屆頒獎以來，哥德爾獎已成為理論計算機科學領域最具影響力的榮譽之一，表彰「對領域產生深遠影響的傑出論文」。此前，華人學者已多次登頂：滕尚華 (Shang-Hua Teng) 在 2008 年跟 2015 年兩度獲獎，蔡進一 (Jin-Yi Cai) 與陳穎(Xi Chen)2021 年因約束滿足問題研究獲獎。此外，包括圖靈獎得主 Shafi Goldwasser 在內六位學者曾兩次獲獎，足見獎項的權威性。

哥德爾獎的意義，遠不止於表揚個人成就，每一次頒發都在為理論計算機科學的未來錨定方向，從偽隨機性的應用如密碼學、分散式系統，再到計算複雜性的本質探索。